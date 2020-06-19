Українцям хочуть списати борги за комуналку: сенсаційний законопроєкт пройшов комітет Ради



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У разі схвалення законопроєкту списання буде проходити не за всіма боргами за комуналку, а стосуватиметься тільки платежів за природний газ, за опалення, гаряче водопостачання та постачання електроенергії

Законопроєкт відповідає вимогам чинного законодавства і не містить корупційних ризиків, зазначили у комітеті

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики на засіданні дійшов висновку, що проєкт закону №3323 «Про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року» відповідає вимогам чинного законодавства і не містить корупційних ризиків.

Відповідне рішення ухвали у Раді 16 червня.

«Проєкт визнати таким, що відповідає вимогам чинного законодавства із зауваженнями», — сказала голова комітету Анастасія Радіна.

Так, комітет рекомендував розробити механізм щодо недопущення зловживання у цьому питанні.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом передбачається списання заборгованості населення за наступні види послуг:

за природний газ перед постачальниками природного газу для потреб побутових споживачів, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року;

за централізоване опалення та постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є надавачами цих послуг, станом на 1 січня 2020 року;

за постачання електричної енергії для кожного класу споживачів перед відповідними постачальниками послуг, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року.

Списання заборгованості відповідно до цього Закону здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Списання заборгованості населення перед відповідними суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу для потреб побутових споживачів, а також централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється шляхом взаємозаліку за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України».

Зазначається, що списання заборгованості населення за спожиту електроенергію здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

До слова, експерти спрогнозували, чи зросте у липні платіжка за транспортування газу на 20%.