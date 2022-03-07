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    Думки вголос

    Пояснюйте іноземцям реальну ситуацію в Україні. Вони не завжди розуміють усієї картини

    • Дмитро Вовк

      Ексочільник НКРЕКП 

    •  glavcom.ua
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    Активна частина українців за кордоном роблять все, аби донести світу правду про агресії росії - Пояснюйте іноземцям реальну ситуацію в Україні. Вони не завжди розуміють усієї картини
    Активна частина українців за кордоном роблять все, аби донести світу правду про агресії росії
    з відкритих джерел

    Світ підтримує Україну, але прості люди мало що розуміють про нашу ситуацію

    Сьогодні був zoom дзвінок з професором Rawi Abdelal та ~500 випускників Harvard Business School.

    Ключове:

    • навіть у професора делікатне пояснення подій (хоча він все розуміє і жартує що не хоче бути ув’язненим у разі якщо поїде до Росії поки Путін президент) і жахає озвучена думка що начебто було місце для прийнятного компромісу, але потім просто відвести війська Путін не міг;
    • люди не з регіону знають мінімум або нуль про ситуацію. Одиниці дійшли до висновку що варіант «Мрія» – щоб росіяни самі вирішили свою проблему шляхом дворцового заколоту (бо народні протести є максимум каталізатором для цього);
    • росіяни плачуться що не вірили, не підтримують, бідкаються що застряли в Парижі і картки не працюють, і ми ж причому... АЛЕ... хизуються що рейтинг Путіна виріс (складно побачити інше в соцопитуваннях в час дії закону про фейки) і всерйоз озвучують опцію повернення Януковича (дика опція як для українських реалій, так і як кому де бути президентом) – скрін з чату додаю

    Іноземці реально думають, що янукович вирішить проблему???

    Іноземці реально думають, що янукович вирішить проблему???

    Резюме наступне – спілкуйтесь і пояснюйте для іноземців реальну ситуацію – бо з України закордон видно, а з закордону Україну в деталях не видно!

    В іншому випадку навіть академічна спільнота буде в стилі Путіна читати лекції про загрози НАТО в Україні для РФ як мотив дій Путіна (міг вмерти до того як Україна б вступала, а зараз вже не факт).

    Джерело: блог Дмитра Вовка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НАТО пропаганда війна Путін Мрія рейтинг Україна #stoprussia
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    Пояснюйте іноземцям реальну ситуацію в Україні. Вони не завжди розуміють усієї картини