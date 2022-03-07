Пояснюйте іноземцям реальну ситуацію в Україні. Вони не завжди розуміють усієї картини

Активна частина українців за кордоном роблять все, аби донести світу правду про агресії росії

Світ підтримує Україну, але прості люди мало що розуміють про нашу ситуацію

Сьогодні був zoom дзвінок з професором Rawi Abdelal та ~500 випускників Harvard Business School.

Ключове:

навіть у професора делікатне пояснення подій (хоча він все розуміє і жартує що не хоче бути ув’язненим у разі якщо поїде до Росії поки Путін президент) і жахає озвучена думка що начебто було місце для прийнятного компромісу, але потім просто відвести війська Путін не міг;

люди не з регіону знають мінімум або нуль про ситуацію. Одиниці дійшли до висновку що варіант «Мрія» – щоб росіяни самі вирішили свою проблему шляхом дворцового заколоту (бо народні протести є максимум каталізатором для цього);

росіяни плачуться що не вірили, не підтримують, бідкаються що застряли в Парижі і картки не працюють, і ми ж причому... АЛЕ... хизуються що рейтинг Путіна виріс (складно побачити інше в соцопитуваннях в час дії закону про фейки) і всерйоз озвучують опцію повернення Януковича (дика опція як для українських реалій, так і як кому де бути президентом) – скрін з чату додаю

Іноземці реально думають, що янукович вирішить проблему???

Резюме наступне – спілкуйтесь і пояснюйте для іноземців реальну ситуацію – бо з України закордон видно, а з закордону Україну в деталях не видно!

В іншому випадку навіть академічна спільнота буде в стилі Путіна читати лекції про загрози НАТО в Україні для РФ як мотив дій Путіна (міг вмерти до того як Україна б вступала, а зараз вже не факт).

Джерело: блог Дмитра Вовка

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