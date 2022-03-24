«Морально українці вже перемогли». Звернення митрополита Епіфанія

На боці нашого народу і нашої держави правда. А там, де правда, там Господь. А де Господь – там перемога!

Завдяки незламності духу та підтримці вільного світу ми виженемо ворога з нашої землі

Дорогі брати і сестри! Український народе!

Вже місяць триває наш успішний спротив відкритій російській агресії. Але насправді нам випало завершити боротьбу проти російської імперської тиранії, розпочату ще понад століття тому. Ми довершуємо справу, розпочату ще тоді – творимо Україну, вільну від кайданів Московії. Кайданів ідеологічних, кайданів політичних, кайданів релігійних.

Любов і правда розривають кайдани рабства. «Пізнаєте істину, і істина визволить вас» (Ін. 8:32) – говорить Спаситель своїм ученикам і всьому людству, закликаючи жити і діяти за правдою.

Протягом як цього місяця відкритої агресії, так і всіх попередніх восьми років неоголошеної війни Росії проти України наша Церква постійно наголошувала: на боці нашого народу і нашої держави правда. А там, де правда, там Господь. А де Господь – там перемога!

Ми віримо в Бога, тому ми віримо в перемогу, ми наближаємо її згуртованістю, взаємною підтримкою, жертовністю, яка виявляється в захисті держави зі зброєю в руках та в служінні ближнім. Наближаємо перемогу також гарячою молитвою, яка щодня, щогодини, лине в наших храмах, лине від сотень тисяч і мільйонів сердець до Бога і святих угодників. Ця молитва – за українське військо і нашу державу, за тих, хто страждає від обстрілів російських душогубів, за біженців. Наша молитва – за перемогу і справедливий мир для України. Наша молитва – за вічний спокій у Царстві Небесному душ українських воїнів та мирних мешканців, життя яких забрали російські вбивці.

Наша молитва – також і про єдність Православної Церкви. Знову повторюю заклик Священного Синоду до братів і сестер, які поки що перебувають в підлеглості Московському патріархату: єднаймося навколо Києва, єднаймося в Помісній Православній Церкві України! Не чекайте, доки з Москви вам дадуть дозвіл чи настанову – ракети і бомби, які з облудним благословенням очільника РПЦ Кирила зараз скидають на вас російські військові, вже є відповіддю «русского міра». Цією відповіддю є ваші обстріляні, спалені, знищені храми. Цією відповіддю є мовчання Кирила на злочини російської армії в Маріуполі, Харкові, Чернігові, в десятках інших міст та сіл України.

Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію. Робіть і ви ваш вибір на користь Церкви і України, на користь правди. Двері Православної Церкви України та наші серця відкриті для всіх вас!

Дорогі брати і сестри! Морально українці вже перемогли. А завдяки незламності духу та підтримці вільного світу ми виженемо ворога з нашої землі. Закликаю на мужнє українське військо, на Президента і уряд, на державну та місцеву владу, на весь героїчний український народ Господнє благословення!

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

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