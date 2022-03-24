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    Події в Україні

    Україна скоротила білоруське посольство

    Київ відповів на рішення Мінська вислати українських дипломатів. - Україна скоротила білоруське посольство
    Київ відповів на рішення Мінська вислати українських дипломатів.
    фото: Укрінформ

    Кількість персоналу посольства Білорусі скоротять до п‘яти осіб

    Україна оголосила свою відповідь на вислання Білоруссю більшості співробітників української дипломатичної місії. Отже, у білоруському посольстві в Україні дозволили працювати не більш ніж п'ятьом людям, перебування решти дипломатів та їхніх родин у країні тепер небажане. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

    Крім того, після повернення білоруських дипломатів до України за принципом взаємності їм тепер можна пересуватися не далі ніж за 40 кілометрів від центру Києва.

    Також Україна відповідно до статті 25 Віденської конвенції про консульські зносини анулювала екзекватуру почесного консула білорусі у Львові.

    «Такі рішення є відповіддю нашої держави на недружні дії білорусі щодо співробітників дипломатичних установ України в Мінську та Бресті. Застерігаємо білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки щодо України отримають рішучу відповідь», – розповів Ніколенко.

    23 березня білорусь вирішила вислати 12 українських дипломатів – тепер у Мінську працюватиме лише посол та чотири співробітники посольства. У Бресті українське консульство взагалі закривають. Українським дипломатам дали 72 години, щоб залишити територію білорусі.

    Таке рішення речник мзс білорусі Анатолій Глаз пояснює «численними недружніми діями України» та нібито втручанням у внутрішні справи білорусі. Зокрема, він згадав закриття Україною неба через затримання співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича.

    Також речник білоруського мзс стверджує, що низка працівників українського консульства та посольства нібито займалася діяльністю, яка несумісна з дипломатичним статусом. Глаз бідкається, що все це робили щодо білорусі, «яка навіть у найскладніші часи не зробила жодного антиукраїнського кроку».

    У Києві сприйняли такі дії білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок.

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    Теги: МЗС Білорусь росія окупанти війна дипломатичний конфлікт посольство Україна окупація #stoprussia
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    Україна скоротила білоруське посольство