Вознесіння Господнє. Що це за свято?

Вознесіння Спасителя на небеса не означає, що Він покинув землю

Завдяки Вознесінню встановлюється через Особу Сина Божого нерозривне єднання Творця з творінням, Бога і людини. Саме тому Спаситель і казав, що Він має піти від учеників – щоби звершити це єднання і через нього дати можливість для єднання з Богом, для прийняття Духа Святого і осягнення вічного життя кожній людині.

Сердечно вітаю усіх із цим великим святом і бажаю кожному сповнитися розумінням того, що воно означає і чому навчає. Свято Вознесіння Господнього ознаменовує мить, коли Ісус Христос, завершивши Свій земний шлях, піднявся до небес та як Син Людський сів праворуч Бога. Тож Він вже не лише як Син Божий, але і як Син Людський, перебуває на небесах та відкриває їх і для нас – тих, хто вірує в Нього, хто впускає Його у своє серце і слідує Його настановам.

Христос відкрив нам шлях до неба, і тепер лише від нас залежить: чи приймемо ми цей дар і чи докладемо зусиль, щоб від тимчасового піднятися до вічного, від матеріального до духовного, від земного світу, який лежить у злі, – до небесного, до осель Божих.

Вознесіння Спасителя на небеса не означає те, що Він покинув землю. Навпаки, Вознесінням Своїм Він все наповнив. Господь незмінно і невід’ємно присутній у всьому, і на небі, і на землі. Вознесіння сповіщає не про зміну місця перебування, а про продовження любові у вічності.

Тож нехай свято Вознесіння Господнього стане для кожного нагодою для зміцнення віри, утвердження надії та плекання любові. Не марнуймо кожен день, подарований нам Господом! Слава Ісусу Христу!

Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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