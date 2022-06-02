На Київщині жертви окупантів впізнали своїх катів (відео)

У селі Мотижин російські окупанти чинили особливі звірства

У Мотижині та сусідніх селах стояла, зокрема, 37-ма мотострілецька бригада з Бурятії. Цей російський підрозділ складається з піхоти, бронетехніки, артилерії та інших родів військ. Після втечі з Київщини наприкінці березня росіяни лишили по собі спалену техніку, шеврони та штабні документи. Це допомогло журналістам «Слідства.Інфо» ідентифікувати багатьох військовослужбовців цієї бригади.

Роздрукувавши портрети знайдених окупантів, журналісти вирушили до Мотижина поспілкуватися з місцевими, які пережили окупацію. За допомогою їхніх свідчень вдалося встановити трьох російських військових та конкретні злочини, які вони вчиняли під час окупації Київщини.

Нагадаємо, у селі Мотижин Бучанського району Київської області продовжують збирати свідчення людей, що постраждали від російської агресії.

Журналісти проєкту «ОЧІ» оприлюднили історію волонтера Андрія Вербицького, який вижив у Мотижині після розстрілу.

У його тілі 5 наскрізних поранень, перелом ноги. Андрій розповів про тортури та знущання з боку російських солдат. А також про сам момент розстрілу, коли його разом з другом вивезли до лісосмуги.