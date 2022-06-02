Меркель нарешті заговорила про війну в Україні

Ексканцлера Німеччини неодноразово звинувачували у дружбі з Путіним через газові угоди

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила солідарність з Україною в тому, що вона назвала «варварською війною» з Росією після того, як її багатомісячне мовчання викликало критику її власної політики щодо Москви. Про це повідомляє Reuters.

Меркель, яка була канцлером протягом 16 років до грудня, сказала, що не буде давати поради збоку, але вона підтримує зусилля уряду «знайти кінець цій варварській війні», сказав Reuters учасник заходу.

«Моя солідарність з Україною», – цитує її учасник церемонії прощання з президентом профспілки DGB, що покидає свою посаду.

Вільно володіючи російською мовою після того, як виросла в колишній комуністичній Східній Німеччині, Меркель викликала критику з боку США та інших за підтримку запланованого газопроводу «Північний потік-2», призначеного для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини. Наступник Меркель Олаф Шольц закрив проєкт.

Меркель також наголошувала на необхідності продовжити спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним навіть після анексії Криму та війни на сході України.

Попри те, що Меркель зробила коротку заяву невдовзі після вторгнення Росії в лютому, заявивши, що немає виправдання для відвертого порушення міжнародного права, її мовчання з того часу викликало невдоволення.

Актор Ульріх Маттес, друг Меркель, захищав її, сказавши журналу Stern цього тижня, що війна турбує її, але вона не хоче втручатися. «Я підозрюю, що вона не хоче бути свого роду другорядним канцлером», — цитують його слова.

Деякі інші німецькі політики, у тому числі її колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель, визнали, що політика примирення з Росією, можливо, була занадто оптимістичною.

Раніше мережа була обурена мовчанням Меркель щодо війни в Україні. Політикиню неодноразово звинувачували у дружбі з Путіним через газові угоди.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося нове фото ексканцлера Німеччини Ангели Меркель. Користувачі зазначають, що це її перша світлина від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Раніше Сорос у Давосі звинуватив Меркель у «спеціальних угодах» з Росією. У німецькому суспільстві вже лунають заяви щодо політичної відповідальності колишнього керівництва, яке поставило країну у ризиковану залежність від Росії. Йдеться саме про Меркель.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився тим, що у 2021 році Меркель, будучи канцлером Німеччини, особисто забороняла Україні купити 90 снайперських гвинтівок.