Біллі Айліш поцілувала під час виступу прапор України (відео)

Співачка отримала прапор від української виконавиці Jerry Heil

Американська співачка Біллі Айліш вкотре продемонструвала свою прихільність до України.

Цього разу, на концерті в німецькому місті Бонн, співачка під час виступу ходила з українським прапором і навіть поцілувала його.

Відео з цього виступу виклала українська виконавиця Jerry Heil, яка власне і передала український прапор своїй колезі.

Цікаво, що вона хотіла просто передати Біллі Айліш прапор, який попередньо підписала для неї: «Дякуємо за твою силу! Україна. Біллі» й аж ніяк не очікувала на таку реакцію від Айліш.

Нагадаємо, американська співачка Біллі Айліш приєдналась до Stand Up For Ukraine та виконала пісню Your Power, яку присвятила пісню народу України.

«Ми виконаємо Your Power як заклик до дій, – висловилась вона на початку ролика. – Мільйони українців покинули домівки, тому ми маємо негайно діяти й підтримати цих людей. Всі, хто дивиться це відео, поширюйте інформацію, щоб наші лідери знали й діяли. Ми підтримуємо Україну».