Київ – місто, яке народжує людей-героїв

Місто – нерв, місто – легенда

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Город, в котором я никогда не чувствовал себя комфортно.

Город пробок и хаотичной застройки.

Город министерств и унылых коридоров АП/ОП, где нормальный человек никогда не найдёт сразу выход.

Город, в котором живут мои самые верные и преданные друзья, пьяницы и бродяги.

Город, бесконечно и бестолково голосующих за условных «черновецких».

И Город, который никогда не терпел несправедливости, бесстрашный, революционный, строящий баррикады на Майдане.

Город – умница, Город – нерв, Город – легенда.

Немного пафосный и совершенно искренний.

С легким налетом снобизма и открывающий свою душу страждущим.

Сердце нашей Страны.

Настоящий Город – Герой.

Город, рождающий людей-героев.

…

Любимый Киев.

С Днем Рождения тебя!

Джерело: блог Бориса Філатова

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