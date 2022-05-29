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    Думки вголос

    Київ – місто, яке народжує людей-героїв

    • Борис Філатов

      Мер Дніпра

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    Київ ніколи не терпів несправедливість - Київ – місто, яке народжує людей-героїв
    Київ ніколи не терпів несправедливість

    Місто – нерв, місто – легенда

    Мовою оригіналу

    Город, в котором я никогда не чувствовал себя комфортно.

    Город пробок и хаотичной застройки.

    Город министерств и унылых коридоров АП/ОП, где нормальный человек никогда не найдёт сразу выход.

    Город, в котором живут мои самые верные и преданные друзья, пьяницы и бродяги.

    Город, бесконечно и бестолково голосующих за условных «черновецких».

    И Город, который никогда не терпел несправедливости, бесстрашный, революционный, строящий баррикады на Майдане.

    Город – умница, Город – нерв, Город – легенда.

    Немного пафосный и совершенно искренний.

    С легким налетом снобизма и открывающий свою душу страждущим.

    Сердце нашей Страны.

    Настоящий Город – Герой.

    Город, рождающий людей-героев.

    Любимый Киев.

    С Днем Рождения тебя!

    Джерело: блог Бориса Філатова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ війна #stoprussia
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    Київ – місто, яке народжує людей-героїв