Київ – місто, яке народжує людей-героїв
Місто – нерв, місто – легенда
Мовою оригіналу
Город, в котором я никогда не чувствовал себя комфортно.
Город пробок и хаотичной застройки.
Город министерств и унылых коридоров АП/ОП, где нормальный человек никогда не найдёт сразу выход.
Город, в котором живут мои самые верные и преданные друзья, пьяницы и бродяги.
Город, бесконечно и бестолково голосующих за условных «черновецких».
И Город, который никогда не терпел несправедливости, бесстрашный, революционный, строящий баррикады на Майдане.
Город – умница, Город – нерв, Город – легенда.
Немного пафосный и совершенно искренний.
С легким налетом снобизма и открывающий свою душу страждущим.
Сердце нашей Страны.
Настоящий Город – Герой.
Город, рождающий людей-героев.
…
Любимый Киев.
С Днем Рождения тебя!
Джерело: блог Бориса Філатова