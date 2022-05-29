  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. ЗСУ ліквідували полковника із пресслужби міноборони РФ
рус
    Політика

    ЗСУ ліквідували полковника із пресслужби міноборони РФ

    Про співробітника пресслужби з таким ім'ям писав і &laquo;Миротворець&raquo; - ЗСУ ліквідували полковника із пресслужби міноборони РФ

    Про співробітника пресслужби з таким ім'ям писав і «Миротворець»

    фото: Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

    Володимир Іванов був знищений ЗСУ 25 березня, його смерть офіційно підтвердили через п'ять днів

    Під час боїв в Україні ліквідовано співробітника пресслужби Міноборони РФ полковника Володимира Іванова.

    Як пишуть російські ЗМІ, першим про його смерть повідомив російський пропагандист ВГТРК Євген Піддубний, який вийшов на акцію «Безсмертний полк» 9 травня з портретом Іванова.

    Пізніше загибель полковника підтвердилася за допомогою реєстру спадкових справ, додатка Getcontact і витоків з російських баз даних.

    Згідно з реєстром спадкових справ, 41-річний Володимир Іванов був знищений ЗСУ 25 березня, його смерть офіційно підтвердили через п'ять днів, 30 березня 2022 року.

    «Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав адресу проживання загиблого – Москва, вул.Знам'янка, 19. Це головна будівля Міністерства оборони, вона ж – військова частина 66524», – йдеться в повідомленні ЗМІ.

    Згідно з витоками з російських баз даних, Володимир Іванов народився в Ростові-на-Дону і до переведення в Москву служив у штабі Південного військового округу.

    Міністерство оборони Росії публічно не підтверджувало загибель співробітника пресслужби.

    «Володя любив службу і пишався тим, що він російський офіцер, завжди трохи соромився своєї громадянської освіти, він навчався на філософському факультеті і вступив на службу після військової кафедри. Ні в кого язик не повернеться назвати його «піджаком», – написав Піддубний.

    Пост Піддубного

    Пост Піддубного

    Про співробітника пресслужби з таким ім'ям писав і «Миротворець», що збирає дані про російських військових, найманців і діячів самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

    «Російський військовий злочинець. Пропагандист. Співучасник інформаційно-пропагандистських компаній та маніпуляцій МО РФ щодо виправдання російської агресії проти України, масових вбивств мирних жителів Сирії. <...> Співробітник Департаменту інформації та масових комунікацій Міноборони Росії. Безпосередньо причетний до ведення МО РФ інформаційної війни проти України», – повідомляв «Миротворець».

    Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували ще одного російського підполковника. Він командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів.

    Також українсмькі збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії.

    Теги: росія окупанти війна Міноборони РФ військові Україна злочинець окупація Володимир Іванов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ ліквідували полковника із пресслужби міноборони РФ