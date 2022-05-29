ЗСУ ліквідували полковника із пресслужби міноборони РФ

Про співробітника пресслужби з таким ім'ям писав і «Миротворець»

Володимир Іванов був знищений ЗСУ 25 березня, його смерть офіційно підтвердили через п'ять днів

Під час боїв в Україні ліквідовано співробітника пресслужби Міноборони РФ полковника Володимира Іванова.

Як пишуть російські ЗМІ, першим про його смерть повідомив російський пропагандист ВГТРК Євген Піддубний, який вийшов на акцію «Безсмертний полк» 9 травня з портретом Іванова.

Пізніше загибель полковника підтвердилася за допомогою реєстру спадкових справ, додатка Getcontact і витоків з російських баз даних.

Згідно з реєстром спадкових справ, 41-річний Володимир Іванов був знищений ЗСУ 25 березня, його смерть офіційно підтвердили через п'ять днів, 30 березня 2022 року.

«Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав адресу проживання загиблого – Москва, вул.Знам'янка, 19. Це головна будівля Міністерства оборони, вона ж – військова частина 66524», – йдеться в повідомленні ЗМІ.

Згідно з витоками з російських баз даних, Володимир Іванов народився в Ростові-на-Дону і до переведення в Москву служив у штабі Південного військового округу.

Міністерство оборони Росії публічно не підтверджувало загибель співробітника пресслужби.

«Володя любив службу і пишався тим, що він російський офіцер, завжди трохи соромився своєї громадянської освіти, він навчався на філософському факультеті і вступив на службу після військової кафедри. Ні в кого язик не повернеться назвати його «піджаком», – написав Піддубний.

Пост Піддубного

Про співробітника пресслужби з таким ім'ям писав і «Миротворець», що збирає дані про російських військових, найманців і діячів самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

«Російський військовий злочинець. Пропагандист. Співучасник інформаційно-пропагандистських компаній та маніпуляцій МО РФ щодо виправдання російської агресії проти України, масових вбивств мирних жителів Сирії. <...> Співробітник Департаменту інформації та масових комунікацій Міноборони Росії. Безпосередньо причетний до ведення МО РФ інформаційної війни проти України», – повідомляв «Миротворець».

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували ще одного російського підполковника. Він командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів.

Також українсмькі збройні сили знищили у Запорізькій області позицій рашистів. Їх ліквідували з артилерії.