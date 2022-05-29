Російські контрактники чекають кінця травня, щоб утекти з України – перехоплення СБУ

У кінці цього місяця спливає визначений законодавством РФ 90-денний термін на проведення «спецоперації»

Контрактники в російської армії чекають кінця травня, аби швидше втекти з України. Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехоплює Служба безпеки України.

У кінці цього місяця спливає визначений законодавством РФ 90-денний термін на проведення «спецоперації». Тому ті з них, які заїхали в Україну у лютому, мають підстави «законно» покинути службу.

«Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке», – говорить рашист з другом.

А от знайти нових охочих воювати непросто. Тож командування намагається втримати хоч цих вояк.

«Приезжают, агитируют там, какими только способами: «Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто тут останется». Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило».

«Сподіваємося, що армія окупантів таки поменшає до літа. А як ні – наші захисники допоможуть їм повернутися додому», – ідеться у повідомленні СБУ.

Раніше у перехопленій СБУ розмові окупант скаржився на жалюгідність своєї армії та розповідає про неможливість звільнитися та повернутися додому.

У російських окупантів на Харківському напрямку почалися масові бунти. Цілі підрозділи відмовляються йти у наступ. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ. Також Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань. Раніше повідомлялося, що окупанти шоковані, що весь світ підтримує Україну зброєю.