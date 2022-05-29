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    Економіка та фінанси

    Для частини переселенців скасують виплати: пояснення Мінсоцполітики

    Від травня виплати будуть отримувати вимушені переселенці із зони бойових дій, які не можуть повернутися додому - Для частини переселенців скасують виплати: пояснення Мінсоцполітики
    Від травня виплати будуть отримувати вимушені переселенці із зони бойових дій, які не можуть повернутися додому
    фото з відкритих джерел

    Від травня виплати будуть отримувати переселенці, які не можуть повернутися додому

    В Україні переселенцям скасують соціальні виплати. Від травня допомогу отримуватимуть тільки ті внутрішньо переміщені особи, які проживають в зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися додому. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телемарафону.

    Виплати також продовжать отримувати ті, у кого пошкоджені будинки.

    «Від травня виплати будуть отримувати вимушені переселенці із зони бойових дій, які не можуть повернутися додому. Або ті, у кого пошкоджено майно. Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їх дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня», – сказала вона.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

    Відзначимо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України запустили цифрову платформу, де в режимі реального часу відображаються території, які є тимчасово окупованими, а також тими, що знаходяться в оточенні (блокуванні) та на яких ведуться активні бойові дії.

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    Теги: росія окупанти переселенці ООН війна Україна майно населення окупація час Марина Лазебна #stoprussia
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    Для частини переселенців скасують виплати: пояснення Мінсоцполітики