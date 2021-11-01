Як мій підлеглий не врятував батька від Covid-19

Замість лікарні чоловіка намагалися вилікувати самотужки. Не вийшло...

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Вчера у одного из моих подручных умер отец.

Кашлял, долго держалась температура, стал задыхаться и… умер.

Диагноз «ковид» даже не поставили. По одной причине.

Эти люди (или нелюди), даже не обращались за медицинской помощью.

Лечили сами. Таблетки давали.

Короче, свели собственного папашу в могилу.

Это при моих-то возможностях.

Только позвони и попроси о помощи…

…

Самое ужасное, что всем тем, кто со мной постоянно контактирует, было предложено или вакцинироваться/или уволиться.

Сынок три месяца петлял, врал про то, что «переболел», рассказывал сказки про антитела, а когда его гнали на тесты, рассказывал, что их нет в амбулатории.

Сегодня его принудительно протестировали и обследовали.

Ковидная пневмония.

…

И он, и его напарник, такой же, как и он людоед, лежат дома бездыханные, а папаша – в могиле.

Безусловно кретин, теперь рыдает, что отца не вернёшь, а «Вы, Борис Альбертович, как всегда оказались правы».

…

Все. Я устал.

Мои аргументы закончились.

Вопрос вакцинации/невакцинации приобрёл тертуллиановский характер: Credo quia absurdum или «Верую, ибо абсурдно».

У нас остался только один выход.

Когда Дарвин победит Тертуллиана.

Джерело: блог Бориса Філатова

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