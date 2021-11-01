Напівпусте метро та затори на дорогах. Як почався жорсткий карантин у Києві (відео)

Вранці 1 листопада на станціях київського метро та у вагонах небагато пасажирів

Кияни, в яких немає covid-документів, пересіли з громадського транспорту на власні авто та таксі

У понеділок, 1 листопада, вранці, коли в Києві почав діяти жорсткий локдаун у зв’язку з переходом міста в «червону» зону карантину, пасажиропотік у столичному метро значно скоротився. Про це повідомили «Главкому» кияни, які їхали вранці на роботу.

Зокрема, зі станції «Лісова», яка є однією зі станцій з найбільшим пасажиропотоком, вранці потяги йшли майже порожні.

Про невелику кількість пасажирів у метро повідомляє також «Київ оперативний».

У коментарях люди повідомляють, що це пов’язано з тим, що у багатьох киян немає Covid-сертифікатів і вони не бажають роботи ПЛР-тести. Тому люди дістаються на роботу на власних автівках або таксі.

У зв’язку з цим на багатьох столичних дорогах вранці спостерігаються затори.

Дані Google Maps станом на 9:15

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Зокрема, заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби. Також заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі – у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

Правоохоронці проводитимуть у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

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