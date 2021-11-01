За увесь час від коронавірусу в Україні померло 68 тис. людей
За добу найбільше нових випадків в Харківській області
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13 936 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
- Нових випадків – 13 936,
- Госпіталізацій – 3 828,
- Смертей – 298,
- Одужань – 5 885.
Протестували:
- методом ПЛР – 29 021 людину,
- методом ІФА – 7 648,
- експрес-тестами – 26 674.
За добу найбільше нових випадків в Харківській (+1227), Одеській (+1281), Львівській (+1166), Запорізькій областях (+895).
Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.
До слова, розвідка США оприлюднила нову доповідь щодо походження коронавірусу.
Після чого Китай обурився висновками американської розвідки про походження Covid-19
Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.
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