За увесь час від коронавірусу в Україні померло 68 тис. людей

Усього за добу було госпіталізовано майже чотири тис. українців

За добу найбільше нових випадків в Харківській області

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13 936 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Нових випадків – 13 936,

Госпіталізацій – 3 828,

Смертей – 298,

Одужань – 5 885.

Протестували:

методом ПЛР – 29 021 людину,

методом ІФА – 7 648,

експрес-тестами – 26 674.

За добу найбільше нових випадків в Харківській (+1227), Одеській (+1281), Львівській (+1166), Запорізькій областях (+895).

Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.

До слова, розвідка США оприлюднила нову доповідь щодо походження коронавірусу.

Після чого Китай обурився висновками американської розвідки про походження Covid-19

Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.