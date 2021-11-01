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    За увесь час від коронавірусу в Україні померло 68 тис. людей

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    Усього за добу було госпіталізовано майже чотири тис. українців - За увесь час від коронавірусу в Україні померло 68 тис. людей
    Усього за добу було госпіталізовано майже чотири тис. українців
    фото з відкритих джерел

    За добу найбільше нових випадків в Харківській області

    В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13 936 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    • Нових випадків – 13 936,
    • Госпіталізацій – 3 828,
    • Смертей – 298,
    • Одужань – 5 885.

    Протестували:

    • методом ПЛР – 29 021 людину,
    • методом ІФА – 7 648,
    • експрес-тестами – 26 674.

    За добу найбільше нових випадків в Харківській (+1227), Одеській (+1281), Львівській (+1166), Запорізькій областях (+895).

    Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.

    До слова, розвідка США оприлюднила нову доповідь щодо походження коронавірусу.

    Після чого Китай обурився висновками американської розвідки про походження Covid-19

    Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.

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    Теги: розвідка коронавірус
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    За увесь час від коронавірусу в Україні померло 68 тис. людей