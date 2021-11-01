Україна вперше має 50 тисяч пацієнтів на стаціонарі

Приріст госпіталізацій склав +10% за тиждень

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Сегодня впервые в истории Украина преодолела отметку 50 тысяч пациентов находящихся на стационарном лечении в больницах.

50643 (+1395) – пациентов в больницах, +10% за неделю.

3387 (+21) – пациентов в реанимации, +12% за неделю.

1865 (+13) – пациентов на ШВЛ, +12% за неделю.

3829 – суточных госпитализаций, +3% за неделю (из них 275 вакцинированных (7,2%)).

Темпы заполнения койкомест начали замедляться.

Ситуация весьма плохая, значительный рост в Киев и в Днепропетровской области продолжается. В Харьковской вообще что-то непонятное происходит.

Трудно что-то объяснять, с учетом проблем с поставками кислорода, возможностями медсистемы мы вероятно находимся на переделе.

Берегите себя, и не шастайте без лишней необходимости.

Джерело: блог Євген Істребіна

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