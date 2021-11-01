  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Євген Істребін
рус
    Думки вголос

    Україна вперше має 50 тисяч пацієнтів на стаціонарі

    Кількість хворих на Covid-19 продовжує збільшуватись - Україна вперше має 50 тисяч пацієнтів на стаціонарі
    Кількість хворих на Covid-19 продовжує збільшуватись
    фото: МОЗ України

    Приріст госпіталізацій склав +10% за тиждень

    Мовою оригіналу

    Сегодня впервые в истории Украина преодолела отметку 50 тысяч пациентов находящихся на стационарном лечении в больницах.

    50643 (+1395) – пациентов в больницах, +10% за неделю.

    3387 (+21) – пациентов в реанимации, +12% за неделю.

    1865 (+13) – пациентов на ШВЛ, +12% за неделю.

    3829 – суточных госпитализаций, +3% за неделю (из них 275 вакцинированных (7,2%)).

    Темпы заполнения койкомест начали замедляться.

    Ситуация весьма плохая, значительный рост в Киев и в Днепропетровской области продолжается. В Харьковской вообще что-то непонятное происходит.

    Трудно что-то объяснять, с учетом проблем с поставками кислорода, возможностями медсистемы мы вероятно находимся на переделе.

    Берегите себя, и не шастайте без лишней необходимости.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українці лікарня вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Вахтанг Кіпіані
    Вахтанг Кіпіані

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна вперше має 50 тисяч пацієнтів на стаціонарі