Україна вперше має 50 тисяч пацієнтів на стаціонарі
Приріст госпіталізацій склав +10% за тиждень
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Сегодня впервые в истории Украина преодолела отметку 50 тысяч пациентов находящихся на стационарном лечении в больницах.
50643 (+1395) – пациентов в больницах, +10% за неделю.
3387 (+21) – пациентов в реанимации, +12% за неделю.
1865 (+13) – пациентов на ШВЛ, +12% за неделю.
3829 – суточных госпитализаций, +3% за неделю (из них 275 вакцинированных (7,2%)).
Темпы заполнения койкомест начали замедляться.
Ситуация весьма плохая, значительный рост в Киев и в Днепропетровской области продолжается. В Харьковской вообще что-то непонятное происходит.
Трудно что-то объяснять, с учетом проблем с поставками кислорода, возможностями медсистемы мы вероятно находимся на переделе.
Берегите себя, и не шастайте без лишней необходимости.
Джерело: блог Євген Істребіна