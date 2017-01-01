Ахметов втягнув Донбас в м'ясорубку війни, але розуму це йому не додало

Хто ж тоді герої? Ті, хто розграбував і практично знищив Донецьк?

Мовою оригіналу Перед футбольным матчем Шахтер - Олимпик, футболисты должны были выйти в сопровождении детей участников АТО. Это уже не первая такая акция, когда дети в футболках «Мій тато – герой» открывают матчи чемпионата Украины. Но в этот раз, менеджеры Шахтера запретили детям одеть футболки. Похоже, что менеджеры Шахтера,

Єгор Фірсов Народний депутат 7 та 8 скликань

Єгор Фірсов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рінат Ахметов

Хто ж тоді герої? Ті, хто розграбував і практично знищив Донецьк?

Мовою оригіналу

Перед футбольным матчем Шахтер - Олимпик, футболисты должны были выйти в сопровождении детей участников АТО. Это уже не первая такая акция, когда дети в футболках «Мій тато – герой» открывают матчи чемпионата Украины. Но в этот раз, менеджеры Шахтера запретили детям одеть футболки.

Похоже, что менеджеры Шахтера, как вероятно и сам владелец клуба Ринат Ахметов, не считают участников АТО героями. Получается, что люди которые жертвуют жизнями, в том числе и для того чтобы Шахтер и Ахметов смогли вернуться домой - не герои. Они даже не достойны того, чтобы их дети сопровождали футболистов перед началом матча. Наверно администрация Шахтера посчитала подобную акцию стыдной или позорной для клуба. Хотя ультрас Шахтера массово шли в АТО и организовывали охрану патриотических митингов в Донецке, для руководства клуба - это мало что значит.

Но кто же тогда герои? Те, кто разграбил и практически уничтожил Донецк? Те, кто держит тысячи дончан в заложниках и те кто не дает миллионам вернуться к себе домой? Это герои Ахметова и его менеджеров? Тогда клубу пора переехать поближе к «своим» болельщикам, они ведь уже отжали Донбасс Арену и базу Шахтера.

А вообще, это лишний раз демонстрирует, что творится в голове у Ахметова. Согласитесь, будь он хоть немного сторонником Украины, эта ситуация была бы невозможной. Мало было сдать Донецк и втянуть регион в мясорубку войны, ума это похоже не добавило...

Джерело: блог Єгора Фірсова

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