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    Думки вголос

    Ахметов втягнув Донбас в м'ясорубку війни, але розуму це йому не додало

    Хто ж тоді герої? Ті, хто розграбував і практично знищив Донецьк?
    Мовою оригіналу Перед футбольным матчем Шахтер - Олимпик, футболисты должны были выйти в сопровождении детей участников АТО. Это уже не первая такая акция, когда дети в футболках «Мій тато – герой» открывают матчи чемпионата Украины. Но в этот раз, менеджеры Шахтера запретили детям одеть футболки. Похоже, что менеджеры Шахтера,
    • Єгор Фірсов

      Народний депутат 7 та 8 скликань

    • Вчора, 15:10
    • Розсилка
    Рінат Ахметов
    Рінат Ахметов

    Хто ж тоді герої? Ті, хто розграбував і практично знищив Донецьк?

    Мовою оригіналу

    Перед футбольным матчем Шахтер - Олимпик, футболисты должны были выйти в сопровождении детей участников АТО. Это уже не первая такая акция, когда дети в футболках «Мій тато – герой» открывают матчи чемпионата Украины. Но в этот раз, менеджеры Шахтера запретили детям одеть футболки.

    Похоже, что менеджеры Шахтера, как вероятно и сам владелец клуба Ринат Ахметов, не считают участников АТО героями. Получается, что люди которые жертвуют жизнями, в том числе и для того чтобы Шахтер и Ахметов смогли вернуться домой - не герои. Они даже не достойны того, чтобы их дети сопровождали футболистов перед началом матча. Наверно администрация Шахтера посчитала подобную акцию стыдной или позорной для клуба. Хотя ультрас Шахтера массово шли в АТО и организовывали охрану патриотических митингов в Донецке, для руководства клуба - это мало что значит.

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    Но кто же тогда герои? Те, кто разграбил и практически уничтожил Донецк? Те, кто держит тысячи дончан в заложниках и те кто не дает миллионам вернуться к себе домой? Это герои Ахметова и его менеджеров? Тогда клубу пора переехать поближе к «своим» болельщикам, они ведь уже отжали Донбасс Арену и базу Шахтера.

    А вообще, это лишний раз демонстрирует, что творится в голове у Ахметова. Согласитесь, будь он хоть немного сторонником Украины, эта ситуация была бы невозможной. Мало было сдать Донецк и втянуть регион в мясорубку войны, ума это похоже не добавило...

    Джерело: блог Єгора Фірсова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    АТО НОВИНИ ФУТБОЛУ діти Рінат Ахметов ультрас
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