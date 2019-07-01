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    Думки вголос

    Львів'янин Богдан з команди Зеленського є типовим представником «русского міра»

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Володимир Зеленський та Андрій Богдан - Львів'янин Богдан з команди Зеленського є типовим представником «русского міра»
    Володимир Зеленський та Андрій Богдан

    Схід і Захід разом

    Мовою оригіналу

    Пропаганда противника привыкла делить украинцев на Восток и Запад. Но что мы видим. Сначала дает интервью представитель восточных регионов, Шефир, и показывает себя типичным представителем русского мира. А теперь львовянин Богдан дает интервью и показывает себя типичным представителем русского мира. Так что нет никакой разницы.

    Граница проходит не по Днепру. Граница в голове. Разница – в ценностях. Есть люди, у которых они есть. А есть люди, которые принесли их из 90-х и поддерживают на плавном огне российской пропаганды.

    И может быть хорошо, что сам президент не дает интервью, только его окружение. А то мы бы могли потерять любую надежду.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    пропаганда Володимир Зеленський Андрій Богдан
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