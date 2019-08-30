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    Думки вголос

    Новий Кабмін є найкращим в історії України, але...

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Дмитро Дубілет - Новий Кабмін є найкращим в історії України, але...
    Дмитро Дубілет

    Це Україна, а значить без «смотрящого» від Коломойського в уряді не обійшлося

    Мовою оригіналу

    Гончарук и Ко – это лучший Кабинет Министров, который был в Украине за всю ее историю. И они могут стать теми самыми «чикагскими мальчиками и девочками», если будут иметь поддержку в администрации президента и в парламенте.

    Но мы в Украине, поэтому даже в лучший Кабмин тут берут самых токсичных из министров предыдущего правительства. Передавать опыт, наверное. Целые рюкзаки опыта. И выбрасывают лучшего министра из предыдущего правительства, потому что традиции такие. И это Украина, а значит без смотрящего от Коломойского никуда. Хорошо хоть ограничились для Дубилета простым и непонятным министром кабинета министров, а не дали человеку Коломойского должность повыше.

    Хотя объяснить иностранному инвестору, почему член правления Приватбанка и сын главы Правления Приватбака времен Коломойского, когда проходил вывод денег из банка, сидит в правительстве, а не на скамье подсудимых или хотя бы проходит по программе защиты свидетелей, очень трудно.

    Просто ограничимся простым – «это Украина, детка».

    Читайте також: «Урядовий квартал»: хто і як в’їхав у високі кабінети

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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