Новий Кабмін є найкращим в історії України, але...

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Дубілет

Це Україна, а значить без «смотрящого» від Коломойського в уряді не обійшлося

Мовою оригіналу

Гончарук и Ко – это лучший Кабинет Министров, который был в Украине за всю ее историю. И они могут стать теми самыми «чикагскими мальчиками и девочками», если будут иметь поддержку в администрации президента и в парламенте.

Но мы в Украине, поэтому даже в лучший Кабмин тут берут самых токсичных из министров предыдущего правительства. Передавать опыт, наверное. Целые рюкзаки опыта. И выбрасывают лучшего министра из предыдущего правительства, потому что традиции такие. И это Украина, а значит без смотрящего от Коломойского никуда. Хорошо хоть ограничились для Дубилета простым и непонятным министром кабинета министров, а не дали человеку Коломойского должность повыше.

Хотя объяснить иностранному инвестору, почему член правления Приватбанка и сын главы Правления Приватбака времен Коломойского, когда проходил вывод денег из банка, сидит в правительстве, а не на скамье подсудимых или хотя бы проходит по программе защиты свидетелей, очень трудно.

Просто ограничимся простым – «это Украина, детка».

Джерело: блог Сергія Фурси

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