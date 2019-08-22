Пільги для «євробляхерів»: немає нічого більш постійного, ніж щось тимчасове

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прикро, що нова влада продовжує грати в старі популістичні ігри

Мовою оригіналу

Льгота евробляхерам евробляхеров, позволяющая не выполнять закон, – это логичный результат первой поблажки. Стоит ее сделать раз и больше никто не будет выполнять закон. Потому что будут знать, что система работает вот так. Ты протестуешь и закон можно не выполнять.

Потом снова продлят. И нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому очень обидно, что новая власть, имеющая сумасшедший кредит доверия, продолжает играть в эти популистические игры.

Но зато сейчас большинство евробляхеров, которые либо растаможили своим авто либо разобрали из на запчасти, могут почувствовать себя законопослушными налогоплательщиками, когда группа хитросделанных товарищей думает, что для них нет правил, в то время как большинство выполняет закон.

Сначала они «сделали их вместе», когда придумали схему с евробляхерами, а потом евробляхеры евробляхеров сделали своих бывших товарищей, не выполнив уже специальный закон, сделанный под них.

Интересно, как долго может делится эта матрешка. Дальше будет евробляхеры евробляхеров евробляхеров? В конце должен остаться только один евробляхер? Евробляхер сверхновый? Он будет приезжать на Рендж Ровере и блокировать одновременно и парламент и Кабинет Министров и Офис президента и перепуганные депутаты продлят ему одному льготу.

Вот она, мечта. Стать самым последним евробляхером. Верховный Евробляхером Украины.

Джерело: блог Сергія Фурси

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