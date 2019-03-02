Про новий законопроект щодо незаконного збагачення та презумпція невинуватості
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Розсилка
Тепер комар носа не підточить
Мовою оригіналу
Порошенко подал законопроект о незаконном обогащении в такой форме, что «комар носа не подточит». Действительно, теперь статья может звучать в таком виде, что коррупционера к ответственности не привлечешь, даже если он живет в Конче Заспе, летает на своем частном самолете и показывает в декларации миллион долларов и все это при зарплате в 5 тысяч гривен.
Ведь надо доказать, что он не получил все это из воздуха, материализацией чувственных идей, а именно получил взятку. Причем желательно показать у кого и как.
Презумпция невиновности украинских коррупционеров в действии. В полном соответствии с Конституцией, особенно в трактовке самых честных украинских судей и в понимании самых честных украинских депутатов. И полностью не соответствуя нашим договоренностям с МВФ и ЕС о борьбе с коррупцией.
Комар носа не подточит.
Джерело: блог Сергія Фурси