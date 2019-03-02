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    Думки вголос

    Про новий законопроект щодо незаконного збагачення та презумпція невинуватості

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Про новий законопроект щодо незаконного збагачення та презумпція невинуватості

    Тепер комар носа не підточить

    Мовою оригіналу

    Порошенко подал законопроект о незаконном обогащении в такой форме, что «комар носа не подточит». Действительно, теперь статья может звучать в таком виде, что коррупционера к ответственности не привлечешь, даже если он живет в Конче Заспе, летает на своем частном самолете и показывает в декларации миллион долларов и все это при зарплате в 5 тысяч гривен.

    Ведь надо доказать, что он не получил все это из воздуха, материализацией чувственных идей, а именно получил взятку. Причем желательно показать у кого и как.

    Презумпция невиновности украинских коррупционеров в действии. В полном соответствии с Конституцией, особенно в трактовке самых честных украинских судей и в понимании самых честных украинских депутатов. И полностью не соответствуя нашим договоренностям с МВФ и ЕС о борьбе с коррупцией.

    Комар носа не подточит.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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