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    Думки вголос

    Путін чи МВФ. Що обере Зеленський?

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський - Путін чи МВФ. Що обере Зеленський?
    Президент України Володимир Зеленський

    Поки іноземні інвестори вірять в логіку. І вірять, що президент України зробить правильний вибір

    Мовою оригіналу

    Украина может протянуть без МВФ 3-6 месяцев. Потом без программы, без сотрудничества с Фондом, нас ждут большие экономические неприятности. И логично было бы предполагать, что выбора нет. И мы обречены на сотрудничество. И пока МВФ не хлопнул дверью. Пока сохраняется конструктивный диалог. И пока Фонд просто ждет, что Украина сделает свою домашнюю работу. МВФ нуждается в гарантиях, что красные линии никто переходить не будет. Что переговоров с Коломойским нет и не будет. И что независимость Национального Банка незыблема.

    Без МВФ мы не сможем пройти следующий год, когда нас ждут пиковые выплаты по внешнему долгу. А иностранные инвесторы не будут поддерживать Украину в том случае, если поймут, что власть не готова сотрудничать с МВФ. Точно также, те 4 млрд долларов, зашедшие в ОВГЗ в этом году, попросятся на выход. А значит будут продавать гривну и покупать доллары. Это очень больно. Поэтому любой украинский президент обречен сделать все, чтобы сохранить сотрудничество с МВФ. И не важно, то ли это болезненное повышение тарифов перед выборами, то ли необходимость разрубить гордиев узел с Коломойским. И пока иностранные инвесторы верят в логику. И верят, что президент Зеленский сделает правильный выбор.

    Но есть одно но. МВФ не имеет альтернативы если за 3-6 месяцев мы не подружимся с Россией и не начнем получать деньги от Путина…

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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