Словаччина чи Венесуела. Який вектор розвитку для України обере нова влада

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В історію можна або увійти, або вляпатися

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Ключевой проблемой реформ последние 5 лет было то, что много инициатив тонуло в парламенте. Менее 30% изменений, которые предлагало правительство, проходило через парламент. Отсюда и низкие темпы реформ.

Когда, например, Словакия делала свои реформы, при этом очень успешные, поддержка была 90%. Львиная доля инициатив правительства находила поддержку в парламенте. В итоге, страна, пребывавшая на периферии очень быстро добежала до уровня своих соседей. Теперь в Украине в новом парламенте есть такая возможность. Поддерживать изменения. Нет ведь причин, по которым фракция президента не будет голосовать за инициативы правительства президента.

Осталось только выяснить, что считают нужными изменениями в будущем правительстве. И тогда мы либо сможем побежать по пути Словакии, либо пойти по пути Венесуэлы. И там и там власть была консолидирована и быстро внедряла то, что хотела. Либо делать структурные реформы, либо дарить людям счастье прямо сейчас. Либо вводить рынок Земли, либо разрешать людям старше 70-и не платить коммуналку. Либо забирать у силовиков возможность доить бизнес, либо понижать цену на газ. Либо сохранять независимость Нацбанка, либо пересматривать национализацию Приватбанка. Либо обеспечить верховенство права, либо формировать власть вместе с олигархами. Надо делать выбор. Нельзя делать и то и другое. Либо войти в историю либо в нее вляпаться.

Джерело: блог Сергія Фурси

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