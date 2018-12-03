Супрун руйнує корупційні схеми, які створювалися в Україні десятиліттями

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уляна Супрун

Відразу видно, що у людини американський паспорт. І немає українського серця

Мовою оригіналу

Богомолец нашла Зраду. Говорит, что негодяи продлили закупки лекарств через международные организации. И требует это прекратить. Этот произвол. Когда закупки проводят на 40% дешевле. Ведь это нарушает традиции, как украинской медицины, так и страны в целом. Закупки делают дешевле. Когда можно было заработать, закупив дороже. Хорошим людям у хороших людей. А у них забрали. У правильных хороших патриотичных граждан забрали. Где же они харчеваться будут?

Как минимум до 2020 года. Это сколько потерянного времени? Сколько возможностей будет упущено. Для некоторых – безвозвратно. А эти деньги могли бы пойти на обеспечение экономического роста. И даже частично в Украине. А эта коварная Супрун не дает. Это все она, агент влияния, добилась продления режима закупок, которые не дают заработать отечественным решалам. Это не патриотично. Сразу видно, что у человека американский паспорт. И нет украинского сердца. В конце концов, какая разница по чем покупать. Главное, чтобы всем было хорошо. Вот не знали эти людишки по чем идут закупки и не надо им знать. Волноваться будут. Переживать. Богомолец как доктор понимает, что это вредно. Сразу видно, что Супрун плевать на здоровье украинцев, поэтому она и хочет садить их на сквозняк с мокрым манту и мороженным. Еще и требует вакцинации. И вакцины эти опять закупит через международные организации, а не у авторитетных членов парламента. Это плевок в лице украинскому парламентаризму.

Человек разрушает сложившиеся столетиями устои. А кто будет отвечать? Кому жить на руинах, когда больше нет уважения к старшим товарищам, когда есть конкуренция, где может проиграть уважаемый человек, когда не хватает на шале во Франции и новую пластическую операцию? Это будет уже не Украина. Это будет шаг в сторону. И кто знает, к чему он нас приведет? Кто ответит, если однажды, в результате, мы увидим, что уважаемого человека посадили в тюрьму по смехотворному обвинению в коррупции? Когда мы увидим, что конкурсы по приватизации выигрывает иностранный инвестор? Когда мы поймем, что потеряли нашу мирную уютную Украину, где кум всегда мог порешать. Ведь все начинается с малого. И если однажды ваш кум не сможет порешать, то виной всему будет этот малый взмах крыла бабочки. И только Богомолец, как врач и женщина чувствует, до чего может довести эта ваша страсть к закупкам без откатов.

Джерело: блог Сергія Фурси

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