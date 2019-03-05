У Києві знайшлися активісти, які протестують за збереження корупційних схем

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Протест вищого рівня - сьогодні під Київрадою

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Активные протестанты протестуют против…Прозорро. Против использование системы для продажи парковок в Киеве. Если быть точным – про продажу прав на паркоплощадки через ProZorro.Продажі.

Не против коррупции, а за коррупцию. Так и говорят, нечего использовать Прозорро, непонятное какое-то, хотим чтобы самые честные чиновники все сами решали. Может еще и скажут, что богопротивное дело, эти технологии, от лукавого они. Как идентификационный код. И биометрический паспорт. Скажем дружное нет технологиям, которые борются с коррупцией. Можем только руки отрубать, старым дедовским способом. И все. И никаких Прозорро. А то вот на прошлой неделе продавали первый объект в Киеве через Прозорро. И что же вышло? Никакого уважения. Конкурс открытый, 90 участников, цена выросла в сотни раз. И это на какой-то дрянной подвал на Дарнице. И как в такой ситуации людей уважить? Как договориться с нужными людьми? Это нарушит все. Украинская система сдержек и противовесом, договоров и решала, просто рухнет. Нельзя этого допустить.

Все же знают, что парковки в Киеве контролируют кристально честные люди. Можно даже сказать – пацаны. Авторитетные. Продвинутые. У них все прозрачно. И честно. И точно они платят и налоги и городу честную цену. По понятиям платят. И нечего тут свое Прозорро запихивать. Не соответствует это нашим украинским традициям. А то потом заставят все безналично делать. Порядок наведут. Камеры включат. И что? Пиши пропало. Дух города исчезнет. А потом что? Генплан примут? Точечную застройку ограничат? Запретят строить премиум жилье в центре? Придут иностранные корпорации. Жития в городе не будет. Нет. Все начинается с мелочей. И вот с этого вашего Прозорро продажи. Поэтому все на протест под Киевраду. Нельзя дать депутатам своевольничать.

Джерело: блог Сергія Фурси

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