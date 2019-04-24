Як можуть виглядати ймовірні доручення президента Зеленського

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Шлях воїна. Шлях переможця

Мовою оригіналу

Зеленский приказал Нафтогазу и Кабмину понизит цены на газ для населения до рыночного уровня, согласовав это с МВФ, ведь это стало возможно после падения цен в Европе.

Как раз спустя пару дней после того, как Кабмин и Нафтогаз согласовали такое снижение, уже проведя консультации с МВФ.

Следующие поручения президента Зеленского могут выглядеть так

приказываю подать на Россию в суд в Стокгольме, чтобы разорвать грабительский контракт Тимошенко-Путина

приказываю начать реверс газа из Европы чтобы не зависеть от российского газа

приказываю ввести механизм адресных субсидий, чтобы помогать только бедным, а не богатым

приказываю перевести государственные закупки на систему Прозорро

приказываю начать малую приватизацию через систему Прозорро

приказываю деньгам ходить за пациентами, а не за глав врачами

приказываю начать закупки лекарств через прозрачные международные организации

приказываю ограничить дефицит бюджета чтобы страна смогла начать снижать долговую нагрузку

приказываю Нацбанку начать бороться с инфляцией Читайте також Після виборів: рівняння на Гройсмана і Зеленського Сьогодні, 10:56

….. приказываю Солнцу вставать на Востоке, а садится на Западе

приказываю воде закипать при температуре 100% по Цельсию

приказываю считать число ПИ равным 3,14 Путь воина. Путь победителя.

Джерело: блог Сергія Фурси

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