Як можуть виглядати ймовірні доручення президента Зеленського
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Розсилка
Володимир Зеленський
Шлях воїна. Шлях переможця
Мовою оригіналу
Зеленский приказал Нафтогазу и Кабмину понизит цены на газ для населения до рыночного уровня, согласовав это с МВФ, ведь это стало возможно после падения цен в Европе.
Как раз спустя пару дней после того, как Кабмин и Нафтогаз согласовали такое снижение, уже проведя консультации с МВФ.
Следующие поручения президента Зеленского могут выглядеть так
- приказываю подать на Россию в суд в Стокгольме, чтобы разорвать грабительский контракт Тимошенко-Путина
- приказываю начать реверс газа из Европы чтобы не зависеть от российского газа
- приказываю ввести механизм адресных субсидий, чтобы помогать только бедным, а не богатым
- приказываю перевести государственные закупки на систему Прозорро
- приказываю начать малую приватизацию через систему Прозорро
- приказываю деньгам ходить за пациентами, а не за глав врачами
- приказываю начать закупки лекарств через прозрачные международные организации
- приказываю ограничить дефицит бюджета чтобы страна смогла начать снижать долговую нагрузку
- приказываю Нацбанку начать бороться с инфляцией
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- приказываю Солнцу вставать на Востоке, а садится на Западе
- приказываю воде закипать при температуре 100% по Цельсию
- приказываю считать число ПИ равным 3,14
Путь воина. Путь победителя.
Джерело: блог Сергія Фурси
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