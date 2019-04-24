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    Думки вголос

    Як можуть виглядати ймовірні доручення президента Зеленського

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Як можуть виглядати ймовірні доручення президента Зеленського
    Володимир Зеленський

    Шлях воїна. Шлях переможця

    Мовою оригіналу

    Зеленский приказал Нафтогазу и Кабмину понизит цены на газ для населения до рыночного уровня, согласовав это с МВФ, ведь это стало возможно после падения цен в Европе. 

    Как раз спустя пару дней после того, как Кабмин и Нафтогаз согласовали такое снижение, уже проведя консультации с МВФ.

    Следующие поручения президента Зеленского могут выглядеть так

    • приказываю подать на Россию в суд в Стокгольме, чтобы разорвать грабительский контракт Тимошенко-Путина
    • приказываю начать реверс газа из Европы чтобы не зависеть от российского газа
    • приказываю ввести механизм адресных субсидий, чтобы помогать только бедным, а не богатым
    • приказываю перевести государственные закупки на систему Прозорро
    • приказываю начать малую приватизацию через систему Прозорро
    • приказываю деньгам ходить за пациентами, а не за глав врачами
    • приказываю начать закупки лекарств через прозрачные международные организации
    • приказываю ограничить дефицит бюджета чтобы страна смогла начать снижать долговую нагрузку
    • приказываю Нацбанку начать бороться с инфляцией

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    …..

    • приказываю Солнцу вставать на Востоке, а садится на Западе 
    • приказываю воде закипать при температуре 100% по Цельсию
    • приказываю считать число ПИ равным 3,14

    Путь воина. Путь победителя.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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