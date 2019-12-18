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    Думки вголос

    Як вбивається один з головних сенсів земельної реформи

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Як вбивається один з головних сенсів земельної реформи

    З кожною поступкою президент все більше руйнує реформу. І при цьому не знижує негатив від опозиції

    Мовою оригіналу

    Зеленский обещает уменьшить концентрацию до 10 тыс гектар в одни руки. Так давайте сразу 6 соток и все там. Нечего вот это все…

    Чем больше ограничений, тем меньше стоимость земли, тем хуже пайшикам, гражданам Украины, владеющим землей.

    Чем больше ограничений, тем больше коррупции и бюрократии, тем хуже экономике Украины. Бюрократия порождает коррупцию. Ограничения порождают бюрократию.

    В российской империи говорили, что тяжесть закона оправдывается необязательностью их выполнения. Вот так и тут. Все принимаю закон с жесткими ограничениями и подмигивают друг другу, что все эти ограничения можно обойти. Но это лицемерие. Во-первых, эти ограничения легко обойдет Коломойский, но не будет обходить прозрачным честный игрок. И эти ограничения создают основу для будущего нарушения закона, т е играют против верховенства права. И тогда зачем это все?

    Они кричали, что 200 тыс гектар в одни руки это много. И мы уменьшаем в 20 раз концентрацию? В 20 раз. Это вообще какие экономические расчеты берутся за основу? Ограничения на уровне 200 тыс гектар не создавали никаких монополий, потому что сопровождались еще и ограничения на уровне ОТГ и области А в рамках страны это всего лишь 0,5% от всех сельхоз земель. Где тут монополия? Ее нет. Но была возможность поддержать компании, которые стремятся расти, которые становятся конкурентными экспортера, которые получили бы доступ к финансированию. Поддержать не деньгами налогоплательщикам, как у нас принято. А просто нормальными правилами.

    Ограничения такого рода убивают один из смысл реформ. А именно - увеличения инвестирования в землю. Более сложное производство. Потому что опять компании будут работать преимущественно на арендованной земле. Привет мелиорации. Туда же и вопрос о стимулировании роста. Какой смысл обмеляться, выходить на свет, если там нет ничего привлекательного? Если рост приводит к проблемам для агрокомпнаии?

    Хотите патриотизма? Тогда не создавайте искусственных проблем украинским экспортерам, которые конкурируют с российскими.

    И чем больше уступок делает президент, тем больше активизируются противники реформы. Потому что видят, что власть прогибается. Что еще немного и можно додавить. Что можно продолжить саботировать реформу.

    Зеленский ошибочно думает, что убрав иностранцев он снизит протест оппозиции. И это ошибка. Потому что плевать оппозиции на иностранцев, они против прозрачного рынка земли. Иностранцы лишь повод пугать людей, но не причина. И они продолжат пугать людей. Они продолжат кричать про распродажу святой украинской земли. Они придумают новый повод.

    Зеленский ошибочно думает, что снизив концентрацию, он снизит и накал страстей. И это ошибка. Потому что плевать протестующим на концентрацию, это лишь повод, который он ставят на флаг, но совершенно не причина протестов. Причина все та же – желание не допустить в Украине открытие прозрачного рынка. И они будут кричать, что 10 тыс гектар это все равно много, также, как кричали про 200 тыс гектар.

    С каждой уступкой президент все больше кастрирует реформу. И не снижает негатив от оппозиции. Потому что для них всегда будет негатив. А вот эффекта от реформы будет меньше. В итоге, президент, идя на уступки, проигрывает по всем фронтам. Он все равно сделает непопулярную реформу и за нее его будут проклинать с телеэкранов. И он не получит быстрого экономического эффекта. Потому что реформа кастрирована.

    Да, даже в таком виде земельная реформа это плюс. Это шаг вперед. Но не президент ли писал в своей колонке, что нам мало идти вперед, нам надо бежать.

    Да, это компромисс. На это компромисс между здравым смыслом и глупостью. И эти компромиссы, уже кастрировавшие реформу, будут гирями висеть на наших ногах, не давая бежать вперед. Вперед и вверх, как хотел президент Просто продолжим ползти в верном направлении.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада реформа земля Володимир Зеленський мораторій на продаж землі
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