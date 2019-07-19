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    Думки вголос

    Які сигнали інвесторам подає українська влада

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Які сигнали інвесторам подає українська влада

    Якщо корупцію в нас поборють так, як Роттердам +, то більше іноземних інвестицій у нас не стане

    Мовою оригіналу

    Украина второй за неделю попала в Financial Times. Зачастили. В этот раз в связи с давлением на единственного крупного иностранного инвестора в стране, Арселор Миталл. После того, как СБУ внезапно возбудилось и возбудило дело против завода. Возбудилось СБУ сразу же после того как на компанию наехал президент. Что то у него там личное, криворожское. В результате, теперь в Financial Times звучит термин «эко-популизм». Сделали это вместе.

    Это конечно проблема с этими иностранными инвесторами, не хотят они скорые покупать, нет у них такой строки в бюджете, для пиара президента. Беда прямо. Не то что олигархи. Свои. Понятливые. Хорошо еще их немного, этих иностранных инвесторов. Раз два и обчелся. Все остальные свои.

    В Украине есть единственный пример честной приватизации. Люди не любят приватизацию, потому что ассоциируют ее с переделом собственности 90-х. Но это не приватизация. А пример честного и прозрачного конкурса – продажа Криворожстали. Которая стала мощным сигналом для инвесторов, поваливших в Украину. А теперь они получают другие сигналы.

    Можно говорить о том, что для экономического роста нужны иностранные инвесторы. И обещать им гарантированную защиту. А потом натравливать на крупнейшего иностранного инвестора, купившего завод на честном конкурсе, СБУ.

    Можно говорить, что олигархи - это зло. А потом заключать с ними сделки. Получать от них приятные подарки. И тогда никакие заводы в Мариуполе не будет угрожать экологии. И не вызовут вопрос у нашего честного и независимого СБУ.

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    И это тоже сигнал. Который все прекрасно понимают. Слишком хорошо понимают. К сожалению.

    А потом как оказалось, Зеленскому не понравилось, что Мироновский Хлебопродукт платит дивиденды. Вот беда ж. Акции компании торгуются на Лондонской бирже. Дивиденды получает не только Косюк, но и международные инвесторы. Которые всегда любили компанию МХП. И да, компания получает много государственной поддержки. По закону получает. И надо просто изменить закон, если есть подозрения, что гос поддержка им не нужна. Тем более, что сумма этой поддержки смешная по сравнению с доходами компании. И смешно помогать компаниям, у которых все в ажуре.

    Что ж такое? Почему так получается, чтобы под раздачу попадают либо иностранные инвесторы либо прозрачные компании, которых очень любят иностранные инвесторы? И какое решение про инвестиции в Украину будут принимать после получения такого сигнала?

    И да, для бизнеса всегда главное проблемой было верховенство права и силовики. Фактически, это коррупция. И борьба с коррупцией, успешная борьба, была бы прекрасным сигналом для инвесторов. Но если коррупцию поборют также, как Роттердам+, то больше иностранных инвестиций у нас не станет. А если при этом власть будет кошмарить иностранных инвесторов и честный бизнес, отдавая предпочтения дружбе с олигархами, то их станет еще меньше.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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