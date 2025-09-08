Головна Думки вголос Сергій Гармаш
search button user button menu button
Сергій Гармаш Журналіст

Ставки при поганих картах на руках. Програє війну той, у кого першим здадуть нерви

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Сподіваюся, на Банковій і у Вашингтоні вміють грати в покер

Якщо удар по будівлі Кабміну був не наслідком падіння уламків збитого БПЛА, а цілеспрямованою атакою (що більш імовірно), то війна вийшла на новий рівень – удари по центрах прийняття рішень. Передостанній «аргумент королів».

Накладемо це на явну ІПСО з картою окупації Одеської та Миколаївської областей, на тлі якої з'явився перед ЗМІ Герасимов; законопроект про постійну мобілізацію в Держдумі; брехня російського Генштабу про успіхи літньої кампанії; інформаційне повернення ядерного «Буревісника», посилення риторики Пу про «першопричини» та іншу демонстрацію рішучості воювати довго і до переможного...

Тепер додамо (саме додамо!) до цього, фактично, рецесію економіки РФ, зменшення її бюджетної бази, цілеспрямовані удари України по енергетичних об'єктах агресора, виробництво Києвом своїх далекобійних ракет; посилення тиску Європи і все менший простір для любові до Пу у Трампа...

Сюди ж – принизливі підгавкування Пу політичним заявам Сі в ШОС і примазування до військової могутності Китаю на параді. При цьому, явна зацікавленість Пекіна не дати РФ програти, але і не дати їй стати переможницею (хіба що – «піррова перемога»), тримати її на короткому повідку...

Скільки б не пишався Кремль, загальний баланс для нього все більше стає негативним. Це змушує блефувати і підвищувати ставки при поганих картах на руках. Наші карти йому теж невідомі, інакше не довелося б розпушувати свій павичевий хвіст, оголюючи курячу попку. Тобто, сама кампанія залякування противника говорить про те, що зростають його страхи і сумніви в можливостях.

До чого я все це? До того, що війна увійшла в ту стадію, коли програє не той, у кого менше зброї або грошей, а той, у кого першим здадуть нерви. Сподіваюся, на Банковій і у Вашингтоні вміють грати в покер.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна перемога Україна США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яна Єгорян демонструє свою нейтральність
«Нейтральна» чемпіонка світу з фехтування Єгорян одягнула футболку з Путіним (фото)
Вчора, 14:51
Президент закликав партнерів реалізувати всі досягнуті домовленості щодо посилення української протиповітряної оборони
Зеленський: такі вбивства – свідомий злочин і затягування війни
Вчора, 10:19
Китай готовий підтримувати тісні контакти на високому рівні з РФ
Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні: чи говорили про Україну
2 вересня, 09:45
ГУР: Ураження буксира суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу
Бійці ГУР уразили два російські гелікоптери та буксир (відео)
1 вересня, 12:07
Навчання «Захід-2025» мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій
Спільні військові навчання Росії та Білорусі: Буданов попередив про небезпеку
30 серпня, 15:28
У День пам’яті захисників України відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища
Відкриття Національного військового кладовища, візит української делегації до США. Головне за 29 серпня
29 серпня, 21:15
Тарас Березюк загинув 24 серпня 2022 року, в 31 річницю Незалежності України
Викладач історії, футбольний фанат загинув на День Незалежності. Згадаймо Тараса Березюка
28 серпня, 09:00
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося в анексованій Керчі
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
23 серпня, 10:31
Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки
Окупанти масовано атакували Полтавщину: є влучання у двох районах (відео)
19 серпня, 07:56

Сергій Гармаш

Ставки при поганих картах на руках. Програє війну той, у кого першим здадуть нерви
Ставки при поганих картах на руках. Програє війну той, у кого першим здадуть нерви
Війна чи ганьба? Що обрати і як діяти Україні та Зеленському
Війна чи ганьба? Що обрати і як діяти Україні та Зеленському
Вибори в Україні? На кого ж ставлять росіяни
Вибори в Україні? На кого ж ставлять росіяни
Перемога Трампа. Прагматичний прогноз для України
Перемога Трампа. Прагматичний прогноз для України
Україна стала заручником внутрішньополітичної боротьби у США
Україна стала заручником внутрішньополітичної боротьби у США
Контрнаступ росіян. На що розраховує Кремль?
Контрнаступ росіян. На що розраховує Кремль?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
8861
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8390
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
2541
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії
2337
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua