Вибори в Україні? На кого ж ставлять росіяни

Жодних шансів у проросійських кандидатів в Україні немає.

Цікаво, на що розраховують росіяни, якщо інформація про ставку РФ на перемогу проросійського кандидата в Україні – правда? Це знову вплив Медведчука? Путін знову дозволяє розвести себе на бабки цьому пройдисвіту, який обіцяв зустріч із квітами російським танкам у Києві у 2022 р.?

Жодних шансів у проросійських кандидатів в Україні немає. І в найближчі 20 років не буде. Такими спробами вони можуть тільки, навпаки, законсервувати при владі Зеленського, згуртувавши навколо нього навіть тих, кому він не симпатичний. Люди проголосують «за» нього тільки зі спраги протидії «піда...ам». По суті, повториться модель голосування на минулих виборах – голосували не стільки за Зе, скільки проти Порошенка.

А з огляду на повернення з фронту військових і ту кількість зброї, що перебуває на руках у населення, спроба привести до влади проросійського кандидата, як мінімум, – коштуватиме йому життя, як максимум – призведе до збройного протистояння.

Утім, може на це Москва і розраховує? Тоді дивно, що цього не розуміють американці...