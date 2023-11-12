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Сергій Гармаш Журналіст

Україна стала заручником внутрішньополітичної боротьби у США

glavcom.ua
Підтримка нашої країни американським народом падає, але ще досить висока

Республіканці виставляють Україну у чорному світлі саме тому, що її підтримують демократи

Попри заяви демократів про необхідність якнайшвидшого ухвалення об’єднаного пакета допомоги Україні та Ізраїлю, республіканці провели через контрольовану ними Палату представників законопроєкт про допомогу виключно Тель-Авіву. У відповідь демократи передбачувано заблокували його у верхній палаті (Сенаті), де вони мають більшість.

На мій погляд, те, що зараз відбувається у Штатах щодо України, – це, швидше, внутрішньополітична боротьба. І пов’язана вона з президентськими виборами в США, які відбудуться у листопаді 2024 року, а не з реальним ставленням конгресменів та сенаторів до нашої країни.

Усі заяви про вимушене зменшення допомоги Україні – це саме внутрішньополітичний шантаж тих самих демократів стосовно республіканців. З метою зниження рейтингів опонентів напередодні президентських виборів.

Адже Україна все одно залишається популярною у США. Підтримка нашої країни американським народом падає, але ще досить висока. Тому тема України залишається для президента Байдена та демократів загалом тим інструментом, яким можна грати на зниження рейтингів республіканців. Особливо актуалізуючи в медіа зв’язку росії з ХАМАС або іншими терористичними темами.

Своєю чергою республіканці виставляють Україну у чорному світлі саме тому, що її підтримують демократи. Це погано для нас, тому що реально знижує довіру простих американців до нас, отже, пропорційно збільшує бажання республіканців грати на цьому. Але нічого не вдієш – ми стали заручниками внутрішньополітичної боротьби. Боротися з цим можна лише ефективною інформаційною політикою, якої, на мою думку, зараз немає.

Виходячи з вищесказаного, можна припустити, що якісь бюрократичні затримки з наданням з боку США допомоги нашій країні можливі, але вони були й раніше, навіть коли ми мали беззастережну двопартійну підтримку. А про реальне згортання допомоги, я впевнений, не йдеться. Принаймні до листопада 2024 року, президентських виборів у США.

До того ж Байден уже заявив, що ветує закон про підтримку Ізраїлю, якщо в ньому не буде й підтримки України. Втім, верхня палата парламенту й так не пропустила такий проєкт. Тобто позиція Білого дому чітко окреслена, а саме вона є визначальною.

І треба врахувати ще один аспект – США можуть використовувати хиткість допомоги нам як спосіб тиску на внутрішньополітичні рішення Зеленського. Ту ж кадрову політику, наприклад.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США війна

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Сергій Гармаш

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