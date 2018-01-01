Українці на зимових Олімпіадах: відверто, об'єктивно та без зради

Проблем багато, будемо їх поступово вирішувати, наскільки дозволятиме економічна ситуація

Українці на зимових Олімпійських іграх - відверто, об’єктивно. Без примітивної зради про найменшу кількість ліцензій у Пхьончхані-2018, яку намагаються розганяти опозиційні політики з числа колишніх регіоналів. Деякі навіть рекламу у Фейсбуці замовляють, мовляв, за них було краще, сніг біліший, трава зеленіша. Це чистої води маніпуляція. Повноцінно та реалістично картина виглядає так.

ПЕРШЕ: Великих успіхів у зимових видах спорту в нашій країні ніколи не було. Усього за роки Незалежності України нашими спортсменами на білих Олімпіадах здобуто лише 7 нагород, з них 2 золоті.

Факторів дуже багато. Ми не зимова країна, сніг не лежить так довго, як в Норвегії, чи Канаді. У нас і в січні буває плюсова температура. Історично склалося, що зимові види спорту не є такими масовими, як літні. Нова інфраструктура для зимових видів спорту не будувалася десятиліттями Незалежності. Та, яка була побудована ще за СРСР і залишилася нам у спадок, вже тоді не відповідала міжнародним стандартам, а деякі об’єкти були відверто небезпечні для життя.

За об’єктивними причинами не можемо конкурувати на рівних зі справжньою зимовою країною Норвегією. Там зимові види спорту є національними в широкому сенсі цього слова. За кількістю здобутих нагород на всіх зимових Олімпіадах Норвегія з великим відривом випереджає такі величезні країни, як США, СРСР, Канада, Китай. Норвегія має в своєму активі 330 нагород, з них 118 золотих. На другому місці в історії зимових Ігор США: 280 нагород, з них 96 золотих. На третьому вже неіснуючий СРСР: 194 нагороди з усіма його людськими ресурсами і пропагандистською ставкою на спорт вищих досягнень.

ДРУГЕ: кількість ліцензій та учасників Олімпійських ігор не завжди переростає в якість. Найбільше українців 68 – виступали на зимовій Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті 2002 (США). 47 спортсменів від України змагалися у Ванкувері-2010 (Канада). Проте, обидві Олімпіади завершилися безрезультативно і не принесли жодної медалі. Підхід який сьогодні сповідує Міністерство молоді та спорту і НОК України вже інший - реалістичний та прагматичний. Краще ми повеземо менше спортсменів, які мають реальні шанси завоювати, або медаль, або місце у ТОП 10-20, ніж будемо розпорошувати ресурси на всіх.

ТРЕТЄ: Серед позитивів нинішніх Ігор відзначимо те, що незважаючи на війну та складні соціально-економічні умови, Україна стабільно представлена у 9 видах спорту усі останні 4 зимових Олімпіади. Чи є «зрадою» те що Україна на Олімпійських іграх у Пхьончхані-2018 має більшу команду ніж багато країн Євросоюзу, таких як: Румунія (27 учасників), Бельгія (22), Болгарія (21), Данія (17), Угорщина (19), Хорватія (19), Іспанія (13). Питання риторичне.

Проблем багато, будемо їх поступово вирішувати, наскільки дозволятиме економічна ситуація. Наші спортсмени сьогодні потребують максимальної підтримки у себе на Батьківщині. Вони все читають і все відчувають.

Вболіваємо за наших олімпійців та Україну!