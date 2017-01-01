Росіянам, які згвалтували олімпійські цінності - не місце на Олімпійських іграх

Олімпійський комітет Росії повинен відшкодувати МОК витрати в розмірі $15 млн

Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство Олімпійського комітету Росії в організації і відсторонив збірну РФ від участі у зимових Іграх-2018, які пройдуть у Пхьончхані (Республіка Корея). Окремі чисті російські спортсмени можуть виступати на Олімпіаді лише у нейтральному статусі, без національної форми російської збірної, без прапора і

Ігор Жданов Міністр молоді та спорту

Ігор Жданов

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Наступна зимова Олімпіада пройде без прапору Росії

Олімпійський комітет Росії повинен відшкодувати МОК витрати в розмірі $15 млн

Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство Олімпійського комітету Росії в організації і відсторонив збірну РФ від участі у зимових Іграх-2018, які пройдуть у Пхьончхані (Республіка Корея).

Окремі чисті російські спортсмени можуть виступати на Олімпіаді лише у нейтральному статусі, без національної форми російської збірної, без прапора і виконання гімну Росії на п'єдесталі пошани.

Жоден з членів олімпійської збірної Росії на Олімпійських зимових іграх-2014, які потрапили в список з порушеннями антидопінгових правил, не може бути включений до складу учасників Ігор-2018.

Також Олімпійський комітет Росії повинен відшкодувати МОК витрати в розмірі $15 млн, які організація витратила на розслідування допінгових порушень російською стороною. Вітаю жорстке рішення МОК, вважаю його справедливим покаранням Росії, яка на державний потік поставила вживання допінгу та прикриття цієї антиспортивної діяльності. Особливо цинічними та аморальними слід вважати дії російської влади, що займалася, не лише підміною брудних проб власних спорстменів на Олімпіаді в Сочі, але й намагалася зіпсувати допінг-проби чесних конкурентів, зокрема, української біатлоністки Віти Семеренко. Національній збірній Росії, ОКР, спортивним функціонерам РФ, які згвалтували олімпійські цінності - не місце на Олімпійських іграх. Усім їм показали червону картку. Це добрий сигнал, що свідчить про реальний процес очищення міжнародного спорту та олімпійського руху від зловживань.

Джерело: блог Ігора Жданова

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