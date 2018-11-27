В Україні посилюють охорону і оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів та портів



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«Пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування», - наголосив Володимир Омелян

За словами Омеляна, наразі введений особливий режим роботи залізничного транспорту

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив про додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об’єктів інфраструктури у зв’язку із введенням воєнного стану у 10 областях. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Омелян дав окреме доручення посилити охорону і оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів інфраструктури.

Також, за словами міністра, введений особливий режим роботи залізничного транспорту, що передбачає забезпечення пропускної спроможності залізничної мережі та відповідного рухомого складу для потреб оборони в основних напрямках, визначених Генеральним штабом Збройних сил України.

«Пріоритетність при призначенні поїздів буде визначатися необхідністю здійснення перевезень в умовах воєнного періоду, за рішеннями військового командування», - наголосив Володимир Омелян.

«Готовність до захисту об’єктів інфраструктури та оборони держави найвища. В ситуації, що склалася, для нас немає нічого нового – кожне друге покоління українців боронить свою землю від північних сусідів. Тож спокійно працюємо», - зазначив Володимир Омелян.

Ще міністр повідомив, що планує за швейцарським зразком запровадити активну участь співробітників сфери транспорту у територіальній обороні. «В кожного напоготові повинен бути «тривожний рюкзак» з триденним запасом всього найнеобхіднішого та чітке розуміння його дій у разі атаки ворога», - зауважив Омелян.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.