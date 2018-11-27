Воєнний стан не вплине на канадських військових в Україні



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«Для канадських військових - воєнний стан це звичайна справа», — пишуть на сайті канадського видання

«На сьогодні нема жодних вказівок стосовно того, що події в Азовському морі можуть якось вплинути на місію або безпеку персоналу CAF...», — повідомляють у ЗСК

Воєнний стан не вплине на 200 військових зі збройних сил Канади (Canadian Armed Forces), що знаходяться на західній Україні на тренувальній місії. Про це повідомляє СВС.

«На сьогодні ми не маємо жодних вказівок стосовно того, що події в Азовському морі можуть якось вплинути на місію або безпеку персоналу CAF... Ми будемо продовжувати активно стежити за ситуацією», — йдеться в повідомленні.

«Для канадських військових - це звичайна справа», — пишуть на сайті канадського видання.

Чиновники не кажуть, чи існує підвищена безпека з огляду на те, що багато східних областей України потрапили у воєнний стан.

В повідомленні додається, що збройні сили Канади мають також понад 450 солдатів, дислокованих в Латвії, як частину місії НАТО для запобігання потенційній російській агресії.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.