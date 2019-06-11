  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Голобуцький

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Кількість росіян, котрі хочуть, щоб Донбас став російським, знов зросла

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    • Розсилка
    Кількість росіян, котрі хочуть, щоб Донбас став російським, знов зросла

    Якщо збільшилась знов кількість бажаючих привласнити Донбас - значить, їх якось зараз запевнили, що за це не доведеться платити?

    Останні дослідження «Левада-Центру» показали, що частка росіян, котрі хочуть, щоб Донбас став російським, знов зросла до 27%.

    Досі число бажаючих тільки падало: від 48% в березні 2014 до 26% вже в травні того року, а в 2017-му лишився тільки 21%. І от знов - 27%.

    Що цікаво, з Кримом, поки за нього не довелось платити кожному росіянину, була та сама історія: в березні 2014-го за приєднання Криму були готові платити 59% росіян (і 19% - геть не готові платити). А в травні 2019-го бажаючих платити лишилось тільки 42%, а не готові платити 36%.

    Якщо збільшилась знов кількість бажаючих привласнити Донбас - значить, їх якось зараз запевнили, що за це не доведеться платити?

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат

    Юрій Луканов
    Юрій Луканов

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Ігор Петренко
    Ігор Петренко
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ