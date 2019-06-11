Кількість росіян, котрі хочуть, щоб Донбас став російським, знов зросла

Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Олексій Голобуцький

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Якщо збільшилась знов кількість бажаючих привласнити Донбас - значить, їх якось зараз запевнили, що за це не доведеться платити?

Останні дослідження «Левада-Центру» показали, що частка росіян, котрі хочуть, щоб Донбас став російським, знов зросла до 27%.

Досі число бажаючих тільки падало: від 48% в березні 2014 до 26% вже в травні того року, а в 2017-му лишився тільки 21%. І от знов - 27%.

Що цікаво, з Кримом, поки за нього не довелось платити кожному росіянину, була та сама історія: в березні 2014-го за приєднання Криму були готові платити 59% росіян (і 19% - геть не готові платити). А в травні 2019-го бажаючих платити лишилось тільки 42%, а не готові платити 36%.

Якщо збільшилась знов кількість бажаючих привласнити Донбас - значить, їх якось зараз запевнили, що за це не доведеться платити?

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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