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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Польща без українців: чи готова Варшава до такого сценарію?

glavcom.ua
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Напад поляка на українських школярок у Бельсько-Бялій сколихнув обидві країни
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Антиукраїнські настрої в Польщі: хто заплатить за ненависть

Польща, Бельсько-Бяла. Поляк в автобусі накинувся з матюками на українських дівчаток-підлітків, «українських курв», щоб ті звалювали назад до України – «Спєрдоляй на Украіне, нах!». «Цих виплодків виростили на наші гроші! Забирайся звідси до біса і повертайся до України нах!».

За словами очевидців, після криків про «українських курв» він почав чіплятись до однієї з дівчаток. Відео швидко розійшлось польським сегментом соцмереж, і багато хто вимагає притягти чоловіка до відповідальності та звернутись до поліції. Однак поки офіційної реакції немає.

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Що ж, поляки врешті цілком можуть домогтись свого – помітна частина українців таки поїде з агресивної і невдячної Польщі.
Як вірити європейській статистиці, їх чисельність за останній місяць і так скоротилась на 0,4% (загалом Польща отримала 26 українських біженців на кожну 1000 населення).

Звільняться робочі місця. Звільняться школи і садочки, а також демографія старіючої нації в цілому. Звільниться бюджет від податків. І звільниться простір для африканських та арабських мігрантів, щодо яких Варшаві поки вдається відкараскатись від наполегливості Брюсселю посиланням власне на кількість українських біженців.

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Теги: скандал Польща Європа Україна історія

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