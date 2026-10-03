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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Путін готує нову Ялту

glavcom.ua
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Путіну потрібна Україна на колінах
фото: tass.ru

Всі чули, як Путін прямим текстом сказав, що домовлятись не збирається

І знов про нібито готовність Путіна «припинити війну, щойно Україна визнає, що все одно втратить території, тож немає сенсу два роки платити життями за потенційно вже втрачене».

Багато хто не усвідомлює, що для величезної кількості людей, особливо в соцмережах, це абсолютно не сприймається капітуляцією. Це «спосіб повернутись до мирного життя», як вони думають. Для когось – до життя перед 2022 роком, а для когось – взагалі перед 2014-м. Все знайоме, все нормально, все звично і як було – ніби й не накривало війною.

Між іншим, багато з них впевнені, що особисто вони просто не мають майбутнього в українському світі. І це, загалом, справедливо: вся їхня українська мова, вишиванки, патріотизм – це все для них так і лишилось чужим і неприроднім. І вони самі знають це. Тому подумки вже перекреслили власні перспективи в українській Україні. А от нові старі господарі їх, звісно, спокійно приймуть, як і обіцяють, і все буде нормально.

Якщо оцінювати їхні репліки в соцмережах з цієї точки зору, то виходить, що це ніякий не хайп. І не відсутність розуміння ситуації. Вони в курсі формату щоденного життя в Росії для себе. Адже всі чули, як Путін прямим текстом сказав, що домовлятись не збирається. Ніяких компромісів, ніякого бодай «повітряного» перемир’я, яке необхідне самій Росії.

Путіну потрібна Україна на колінах. І громадяни України там само. Але ця поза для багатьох прибічників «миру за будь-яку ціну» нормальна, жодних проблем. Її легко приймуть всі ті, хто досі дивиться і кінчає від Дудя, від «хороших русскіх», хто стає на захист Булґакова (знайшлись і такі, хто мене навіть за Сосєдова заплював)... І їм буде комфортно.

Ці люди живуть тут, поряд з кожним з нас, ходять до тих же магазинів і спортзалів. З ними все нормально і все буде нормально, для них прийняття ультиматуму Путіна – не капітуляція, а повернення до зони комфорту.

Тому я особисто нічому не дивуюся, ніяким заявам і реакції на них. Бо найголовніше, як показує історія і вже наш сучасний досвід: Путіну насправді похєр це все. Він просто хоче покласти труп України на стіл переговорів з Заходом. Нова Ялта…

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Джерело
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Теги: росія війна путін Україна

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Олексій Голобуцький

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