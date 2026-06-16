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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Вибачення перед Зеленським і сигнал Трампу: яку гру почав Лукашенко?

glavcom.ua
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Лукашенко нарешті відчув кінець Путіна?
фото: Reuters

Чому Лукашенко раптово змінив тон

Лукашенко в інтерв'ю Al Arabia наговорив понад годину достатньо неоднозначних реплік. І це транслюватиметься на 400 мільйонів глядачів в 150 країнах англійською і арабською – тобто, це однозначно орієнтоване не на Путіна і навіть не на Зеленського. А на світову спільноту і передусім Трампа. У тому числі і вибачення, що «переборщив» з образами Зеленського.

***

«Можливо, я десь і переборщив, але це була відповідь на його безпідставні заяви: «Так, у нас 500 цілей, так, ми знаємо, де саме перебуває Лукашенко. Завтра ми завдамо удару ракетами та безпілотниками». Я мовчав. Навіть усі дивувалися, що я мовчав. Я розумів: людина перебуває під таким тиском, молодий чоловік, недосвідчений, він не військовий. Може, щось у голові не спрацювало. Я мовчав. Але коли мені почали погрожувати, я змушений був відповісти.

Якщо Володимир Олександрович образився, я прошу вибачення перед ним за ці слова. Можливо, й не треба було їх говорити, з огляду на те, що він все-таки воює. Можливо, мені й не треба було так різко говорити про це. Але, з іншого боку, він має розуміти, у нас часто кажуть: як співають, так і відспівують. Тим більше він прекрасно розуміє, що з боку Білорусі, і особливо з мого боку, якихось військових дій чекати не варто».

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Лукашенко на просторах СНД, мабуть, найдосвідченіший лис – все ж 32 роки сидить при владі. І, здається, він зрозумів, що справи запахли керосином, – тому вже підстеляє собі соломку і з Заходом, і з Україною.

Ну і розраховує, що хоч на старості років отримає те, чого хотів ще при Єльцині, – очолити Союзну державу Росії і Білорусі, якщо вдасться прибрати Путіна (причому разом з його вологими мріями про «російський полюс світу»).

І якщо світ прийме гарантії, що Росія перетвориться на звичайну країну Третього світу і дешеву бензоколонку, як була при Єльцині. І більше ніяких збройних нападів на інші держави і втручань в іноземні конфлікти. І, звісно ж, ніякого ядерного шантажу світу.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Україна Білорусь Олександр Лукашенко війна

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