Вибачення перед Зеленським і сигнал Трампу: яку гру почав Лукашенко?

Чому Лукашенко раптово змінив тон

Лукашенко в інтерв'ю Al Arabia наговорив понад годину достатньо неоднозначних реплік. І це транслюватиметься на 400 мільйонів глядачів в 150 країнах англійською і арабською – тобто, це однозначно орієнтоване не на Путіна і навіть не на Зеленського. А на світову спільноту і передусім Трампа. У тому числі і вибачення, що «переборщив» з образами Зеленського.

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«Можливо, я десь і переборщив, але це була відповідь на його безпідставні заяви: «Так, у нас 500 цілей, так, ми знаємо, де саме перебуває Лукашенко. Завтра ми завдамо удару ракетами та безпілотниками». Я мовчав. Навіть усі дивувалися, що я мовчав. Я розумів: людина перебуває під таким тиском, молодий чоловік, недосвідчений, він не військовий. Може, щось у голові не спрацювало. Я мовчав. Але коли мені почали погрожувати, я змушений був відповісти.

Якщо Володимир Олександрович образився, я прошу вибачення перед ним за ці слова. Можливо, й не треба було їх говорити, з огляду на те, що він все-таки воює. Можливо, мені й не треба було так різко говорити про це. Але, з іншого боку, він має розуміти, у нас часто кажуть: як співають, так і відспівують. Тим більше він прекрасно розуміє, що з боку Білорусі, і особливо з мого боку, якихось військових дій чекати не варто».

👀Лукашенко перепросив у Володимира Зеленського за різкі висловлювання



Очільник Білорусі зазначив, що спочатку мовчав на слова Зеленського, що «Україна знає де перебуває Лукашенко і завтра завдасть удару». Також він розповів, що коли отримав погрози, мусив відповісти.



Лукашенко… pic.twitter.com/YVqbHMNOpp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 16, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі X

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Лукашенко на просторах СНД, мабуть, найдосвідченіший лис – все ж 32 роки сидить при владі. І, здається, він зрозумів, що справи запахли керосином, – тому вже підстеляє собі соломку і з Заходом, і з Україною.

Ну і розраховує, що хоч на старості років отримає те, чого хотів ще при Єльцині, – очолити Союзну державу Росії і Білорусі, якщо вдасться прибрати Путіна (причому разом з його вологими мріями про «російський полюс світу»).

І якщо світ прийме гарантії, що Росія перетвориться на звичайну країну Третього світу і дешеву бензоколонку, як була при Єльцині. І більше ніяких збройних нападів на інші держави і втручань в іноземні конфлікти. І, звісно ж, ніякого ядерного шантажу світу.