Путін прийшов до Сі та Трампа з уламками Кримського мосту за спиною. Цей точний удар наших Сил Оборони безперечно вплинув на цю зустріч. Як і на засідання у «Рамштайні», де Україну представляв міністр оборони Євгеній Хмара.

Саме Хмара переносить власний бойовий досвід на управління обороною. Це демонструє не тільки підрив Керченського мосту, але і зростаюча кількість діпстрайків на 2-3 тис км вглиб території ворога. І такий підхід до архітектури оборони робить міжнародних партнерів більш рішучими в частині допомоги нам.

В підготовці до мега-важливої події Рамштайну Хмара зробив ефектний асиметричний хід: відвіз звіт про результати останніх ударів, а привіз додому мільярди євро військової підтримки і багато зброї. Успіх останнього Рамштайну – це перш за все велика міжнародна робота Міноборони. Бо окрім того, що міністр здивував партнерів зруйнованим мостом, він провів ще ряд двосторонніх та тристоронніх перемовин, підписав низку угод і привіз солідну допомогу від десятка країн.

Важливий пріоритет Хмари під час «Рамштайну» – захист українського неба. І тут є чіткий результат – ключові партнери оголосили про пакети допомоги, в яких акцент зроблено саме на заходах ППО: 240 мільйонів фунтів на ППО від Великобританії, 200 мільйонів євро від Данії, системи IRSI-Т та інша значна допомога від Німеччини, антибалістична система РЛС GF-300 від Франції і т.д.

Ще один підсумок: Україна, Швеція та Велика Британія домовилися про комплексне озброєння винищувачів Gripen, зокрема ракетами Meteor для протидії російським КАБам. Ці далекобійні ракети класу «повітря – повітря» здатні уражати ворожі літаки на відстані понад 200 кілометрів, що не дозволить їм безпечно підлітати до рубежів пуску КАБів. Наявність великої кількості КАБів у росіян – це справжня загроза для всіх прифронтових міст (згадайте майже сотню загиблих у прифронтовій Камишувасі). Тепер цю ситуацію можна буде переломити.

37-й «Рамштайн» та кількість допомоги Україні ще раз довели, що ефективність українських ударів впливає на підтримку партнерів. Що ж до Путіна, то для нього ті ж самі обломки мосту створили зовсім інше тло для зустрічей.