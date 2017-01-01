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    Думки вголос

    Навіщо Коломойському «Свати»

    Чим простіше і більше хамства - тим краще піде
    Мовою оригіналу И чтобы закончить с темой Зеленского и «Сватов». Причина финансирования Коломойским мусорной продукции Зеленского типа «Сватов» и «Квартала» очевидна: собрать перед экранами специфическую (то есть, наиболее легко манипулируемую по причине слабости мыслительных способностей) часть аудитории,
    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    • 24 Листопада, 19:19
    • Розсилка
    Ігор Коломойський
    Ігор Коломойський

    Чим простіше і більше хамства - тим краще піде

    Мовою оригіналу

    И чтобы закончить с темой Зеленского и «Сватов».

    Причина финансирования Коломойским мусорной продукции Зеленского типа «Сватов» и «Квартала» очевидна: собрать перед экранами специфическую (то есть, наиболее легко манипулируемую по причине слабости мыслительных способностей) часть аудитории, которая по инерции посмотрит и новостные врезки между примитивными шуточками. И автоматически проглотит нужные Коломойскому меседжи. Впрочем, на других каналах олигархов всё точно так же.

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    То есть, основная задача и не предполагает особой шлифовки текстов, качественной игры, приличных сценариев... Чем проще и хамовитей - тем лучше пойдёт.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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