Навіщо Коломойському «Свати»

Чим простіше і більше хамства - тим краще піде

Мовою оригіналу И чтобы закончить с темой Зеленского и «Сватов». Причина финансирования Коломойским мусорной продукции Зеленского типа «Сватов» и «Квартала» очевидна: собрать перед экранами специфическую (то есть, наиболее легко манипулируемую по причине слабости мыслительных способностей) часть аудитории,

Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Олексій Голобуцький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Чим простіше і більше хамства - тим краще піде

Мовою оригіналу

И чтобы закончить с темой Зеленского и «Сватов».

Причина финансирования Коломойским мусорной продукции Зеленского типа «Сватов» и «Квартала» очевидна: собрать перед экранами специфическую (то есть, наиболее легко манипулируемую по причине слабости мыслительных способностей) часть аудитории, которая по инерции посмотрит и новостные врезки между примитивными шуточками. И автоматически проглотит нужные Коломойскому меседжи. Впрочем, на других каналах олигархов всё точно так же.

То есть, основная задача и не предполагает особой шлифовки текстов, качественной игры, приличных сценариев... Чем проще и хамовитей - тем лучше пойдёт.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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