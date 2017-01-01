Навіщо Коломойському «Свати»
- 24 Листопада, 19:19
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Розсилка
Чим простіше і більше хамства - тим краще піде
Мовою оригіналу
И чтобы закончить с темой Зеленского и «Сватов».
Причина финансирования Коломойским мусорной продукции Зеленского типа «Сватов» и «Квартала» очевидна: собрать перед экранами специфическую (то есть, наиболее легко манипулируемую по причине слабости мыслительных способностей) часть аудитории, которая по инерции посмотрит и новостные врезки между примитивными шуточками. И автоматически проглотит нужные Коломойскому меседжи. Впрочем, на других каналах олигархов всё точно так же.
То есть, основная задача и не предполагает особой шлифовки текстов, качественной игры, приличных сценариев... Чем проще и хамовитей - тем лучше пойдёт.
Джерело: блог Олексія Голобуцького