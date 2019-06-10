Співчуває Сталіну та ностальгує за СРСР. Кого до Ради веде партія «Слуга народу»
Максим Бужанський
Такі, напевно, теж потрібні в парламенті?
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Макс Бужанский. Блогер, телеведущий «Народ против».
Кандидат от «Слуги народа» - ему дали ВО №25 г.Днепр.
Из его же собственных цитат: Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова - это метод красть.
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Вот такой кандидат. Такие, наверное, тоже нужны в парламенте?
Джерело: блог Олексія Голобуцького
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