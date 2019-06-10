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    Думки вголос

    Співчуває Сталіну та ностальгує за СРСР. Кого до Ради веде партія «Слуга народу»

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    • Розсилка
    Максим Бужанський - Співчуває Сталіну та ностальгує за СРСР. Кого до Ради веде партія «Слуга народу»
    Максим Бужанський

    Такі, напевно, теж потрібні в парламенті?

    Мовою оригіналу

    Макс Бужанский. Блогер, телеведущий «Народ против».

    Кандидат от «Слуги народа» - ему дали ВО №25 г.Днепр.

    Из его же собственных цитат: Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова - это метод красть.

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    Вот такой кандидат. Такие, наверное, тоже нужны в парламенте?

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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