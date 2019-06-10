Співчуває Сталіну та ностальгує за СРСР. Кого до Ради веде партія «Слуга народу»

Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Олексій Голобуцький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Бужанський

Такі, напевно, теж потрібні в парламенті?

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Макс Бужанский. Блогер, телеведущий «Народ против».

Кандидат от «Слуги народа» - ему дали ВО №25 г.Днепр.

Из его же собственных цитат: Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова - это метод красть.

Вот такой кандидат. Такие, наверное, тоже нужны в парламенте?

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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