Фінал ракетного договору: якими мають бути дії України

Україна має визнати нечинними після 2 серпня 2019 р. обмеження по РСМД щодо неї

Вже остаточно фінал ДРСМД. Дороги назад більше немає. Яка повинна бути позиція України?

1. Президент України на додаток до висловленої позиції МЗС України має висловити чітке бачення необхідності вироблення конкретних механізмів неухильного виконання безпекових гарантій за Будапештським меморандумом для відновлення довіри до гарантій ядерних держав.

2. Практичним механізмом могло б стати невідкладне укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки та надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО, як це пропонується у Зверненні Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо безпекових гарантій від 22 березня 2017 року.

3. З урахуванням положень Будапештського меморандуму та окупації і анексії Росією Кримського півострова, його нуклеаризації, а також вторгнення на схід і окупації ОРДЛО, Україна вважає нечинними після 2 серпня 2019 р. обмеження по РСМД щодо неї.

4. Україна закликає країни-члени НАТО зупинити деструктивні дії Росії по руйнації глобальної системи безпеки.

Джерело: блог Михайла Гончара

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