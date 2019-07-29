Навчання депутатів «Слуги народу» - гарний приклад для інших політичних сил

Навчання - чудовий тімбілдинг для великої команди поки що малознайомих між собою людей

Якщо у нових депутатів не вийде в парламенті, то це буде програш всіх нас

Свої 5 копійок щодо навчання депутатів ЗЕкоманди. Бо це не коментував тільки ленивий.

Це насправді круто і я повністю підтримую з кількох причин:

1. Фактично ЗЕКоманда не побоялась визнати свої недоліки публічно і це говорить про адекватність сприйняття ситуації

2. Ті, хто проводять навчання, є одною з крутіших структур в країні в своїй галузі і вони це вміють робити

3. Це по суті, перша на моїй пам'яті системна робота політичної сили зі своїми депутатами

4. Це гарний приклад для інших політичних сил

5. Це чудовий тімбілдинг для великої команди поки що малознайомих між собою людей

Я щиро бажаю їм успіху, бо якщо у них не вийде в парламенті, то це буде програш всіх нас. І першим бажаю обрати гідного голову фракції і точно це не повинна бути креатура відомого олігарха))))

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