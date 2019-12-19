Чому Артем Ситник має піти з НАБУ

НАБУ не може очолювати людина, яка є в реєстрі людей, які здійснили корупційні злочини...

Дехто може зараз мене не зрозуміти і дехто хаяти... Але це моя особиста тверда позиція.

На жаль, Артем Ситник має піти...

Він прийшов в дуже складний час і протидіяв потужній корупційній машині в країні.. багато дитячих помилок і одночасно багато значних здобутків..

Але очевидно, що не може очолювати НАБУ людина, яка є в реєстрі людей, які здійснили корупційні злочини... Це так само стосується Холодницького і так само і Авакова... Але вони трохи з іншого, як мені здається, тіста і їх доведеться виганяти.. Великим плюсом вважаю те, що в НАБУ і поза межами вже є люди, які мають стійкі переконання, мають досвід і можуть претендувати на посаду керівника.

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