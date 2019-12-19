Чому Артем Ситник має піти з НАБУ
НАБУ не може очолювати людина, яка є в реєстрі людей, які здійснили корупційні злочини...
Дехто може зараз мене не зрозуміти і дехто хаяти... Але це моя особиста тверда позиція.
На жаль, Артем Ситник має піти...
Він прийшов в дуже складний час і протидіяв потужній корупційній машині в країні.. багато дитячих помилок і одночасно багато значних здобутків..
Але очевидно, що не може очолювати НАБУ людина, яка є в реєстрі людей, які здійснили корупційні злочини...
Це так само стосується Холодницького і так само і Авакова... Але вони трохи з іншого, як мені здається, тіста і їх доведеться виганяти..
Великим плюсом вважаю те, що в НАБУ і поза межами вже є люди, які мають стійкі переконання, мають досвід і можуть претендувати на посаду керівника.