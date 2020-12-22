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    Думки вголос

    Хто може стати наступним президентом?

    • Олексій Гриценко

      Громадський діяч

    • Розсилка
    Абсолютно білих та пухнастих з шансами стати президентом зараз немає - Хто може стати наступним президентом?
    Абсолютно білих та пухнастих з шансами стати президентом зараз немає

    Гриценко, Гройсман, Смешко, Тимошенко, Садовий – не мають шансів перемогти незалежно від оцінки кожного окремо.

    1. ЗЕ і сателіти:

    Очевидно, що зараз є 2 фігури, які можуть вийти з цього табору - Зеленський та Разумков. І других має тенденцію до зростання, а перший зворотню.

    2. ОПЗЖ: Бойко, Медведчук... – страшна і нереальна на цей час перспектива, але ця група має найпотужніший медіаресурс і це серйозна проблема.

    3. Порошенко – мені здається, що в нього немає шансів перемогти нікого, крім представника ОПЗЖ у другому турі, але він є потужним кандидатом з нав‘язаним патріотичним іміджем, якого я б особисто не хотів бачити у владі в принципі.

    4. Гриценко, Гройсман, Смешко, Тимошенко, Садовий – не мають шансів перемогти незалежно від оцінки кожного окремо. Можуть посилити суттєво чиюсь команду.

    5. Кличко – має шанси до зростання на національному рівні, але відсутність загальнонаціонального порядку денного і потужної незаплямованою команди по регіонах суттєво обмежує ці шанси. Ну і ключовим «партнером/спаринг-партнером» буде Порошенко, який завжди підставить «дружнє» плече.

    6. Хтось з нових/молодих облич.. Гончарук, Сенцов... поки що або відхрещуються, або дуже віртуалізувалися і в разі якихось швидких дострокових подій шансів не мають

    7. Можливо ви назвете свої варіанти?

    Особисто я ставлю зараз на потенціал Разумкова та Кличка і тут дуже залежить від того, як вони будуть діяти та позицінюватись в найближчий період. І я не даю оцінок їх попередній діяльності, бо абсолютно білих та пушистих з шансами мати результат я зараз не бачу... а їх і не може бути в абсолютно небілому суспільстві..

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко Віктор Медведчук Юлія Тимошенко Віталій Кличко вибори Олег Сенцов Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков
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