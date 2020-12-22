Хто може стати наступним президентом?

Абсолютно білих та пухнастих з шансами стати президентом зараз немає

Гриценко, Гройсман, Смешко, Тимошенко, Садовий – не мають шансів перемогти незалежно від оцінки кожного окремо.

1. ЗЕ і сателіти:

Очевидно, що зараз є 2 фігури, які можуть вийти з цього табору - Зеленський та Разумков. І других має тенденцію до зростання, а перший зворотню.

2. ОПЗЖ: Бойко, Медведчук... – страшна і нереальна на цей час перспектива, але ця група має найпотужніший медіаресурс і це серйозна проблема.

3. Порошенко – мені здається, що в нього немає шансів перемогти нікого, крім представника ОПЗЖ у другому турі, але він є потужним кандидатом з нав‘язаним патріотичним іміджем, якого я б особисто не хотів бачити у владі в принципі.

4. Гриценко, Гройсман, Смешко, Тимошенко, Садовий – не мають шансів перемогти незалежно від оцінки кожного окремо. Можуть посилити суттєво чиюсь команду.

5. Кличко – має шанси до зростання на національному рівні, але відсутність загальнонаціонального порядку денного і потужної незаплямованою команди по регіонах суттєво обмежує ці шанси. Ну і ключовим «партнером/спаринг-партнером» буде Порошенко, який завжди підставить «дружнє» плече.

6. Хтось з нових/молодих облич.. Гончарук, Сенцов... поки що або відхрещуються, або дуже віртуалізувалися і в разі якихось швидких дострокових подій шансів не мають

7. Можливо ви назвете свої варіанти?

Особисто я ставлю зараз на потенціал Разумкова та Кличка і тут дуже залежить від того, як вони будуть діяти та позицінюватись в найближчий період. І я не даю оцінок їх попередній діяльності, бо абсолютно білих та пушистих з шансами мати результат я зараз не бачу... а їх і не може бути в абсолютно небілому суспільстві..

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