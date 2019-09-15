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    Думки вголос

    Найбільше представників «Слуги народу» непокоїть ситуація з судовою системою

    • Олексій Гриценко

      Громадський діяч

    • Розсилка
    Найбільше представників «Слуги народу» непокоїть ситуація з судовою системою

    Громадянському суспільству потрібно чітко окреслювати червоні лінії для нової команди, щоб допомагати молодим депутатам приймати правильні рішення

    Була можливість поспілкуватися з багатьма членами команди Слуги народу, адвокатами, експертами. Поки що без оціночних суджень фіксую, що майже всі бачать одні й ті самі загрози:

    1. Те, як іде ситуація щодо Донбасу. Але відчувають, що в Парламенті ці ініціативи пройти не повинні, хоча тиск має бути неймовірний

    2. Всі бояться впровадження імперативного мандату і що будуть викинути ті, хто мають власну позицію і особливо щодо Донбасу. Кажуть, що є всередині СН досить потужна опозиція цьому.

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    3. Дуже непокоїть ситуація з спробою посилювати ДБР без перезавантаження цього органу, бо ним зараз по суті «рулить» пан Портнов. Всі позитивно оцінюють, що є можливість дожати Порошенка, але не вірять в незалежність та дієздатність ДБР в такому форматі далі.

    4. Найбільше непокоїть майже всіх ситуація з судовою системою. Всі вказують на зв‘язку Богдан, Смірнов, Портнов і що ніби Президента вже переконали, що реформу судову роблять під нього для боротьби «зі злом», але всі розуміють в кого цей інструмент буде реально і що це втрата ще 5-7 років...

    5. І звичайно всіх хвилює Аваков на посаді в МВС... деякі кажуть, що Аваков готує на своє місце Антона Геращенка...

    Багать і іншого почув цікавого, але це найголовніше.

    Бачу важливим для громадянського суспільство вчасно і спільно чітко окреслювати червоні лінії для нової команди, щоб допомагати молодим депутатам приймати правильні рішення))

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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