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    Думки вголос

    В Україні де-факто відбувся реванш і ми знову живемо в поліцейсько-прокурорській країні

    • Олексій Гриценко

      Громадський діяч

    • Розсилка
    В Україні де-факто відбувся реванш і ми знову живемо в поліцейсько-прокурорській країні

    Треба визнати, що ми програємо зараз майже на всіх фронтах. Але кожна поразка це необхідний досвід і шанс переосмислити і діяти по іншому

    Друзі, Білоруси піднялися з колін і почали боротися за свою Свободу.

    Звичайно там є свої впливи і з Заходу, і з Сходу, але вперше за 30 років люди перестали боятися.

    Дай Боже їм відстояти свою гідність та свободу, а, головне, далі не зупинитися і не наробити тих помилок, які ми наробили у нас.

    Тепер повернемося до України:

    1. У нас де-факто відбувся реванш старої системи і ми знову живемо в поліцейсько прокурорській країні, яка спирається на корупційну судову гілку влади. Звичайно є виключення, але система їх дуже ефективно перемолює..

    2. Активна майданівська частина суспільства розділена, втомлена і, головне, через власні помилки і через потужну пропаганду втратила необхідну довіру суспільства.

    3. Відсутні на рівні свідомих людей достатнє за кількістю та якістю коло довіри і змістовна платформа для досягнення результатів. Максимум вистачає на захист когось чи чогось, а не на створення. І нам постійно підкидають привіди для захисту, не даючи банально часу підняти голови і подумати про стратегію та тактику.

    Ви спитаєте, що робити?

    Відповіді однозначної не дам, бо так само весь час в гасінні пожеж..

    Але точно розумію, що треба перестати стрибати по верхах, а почати мислити глибоко і довготерміново. Треба формувати команду, команди, які готові працювати на довгий результат і створювати нові сенси в складному сучасному світі.

    Треба визнати, що ми програємо зараз майже на всіх фронтах. Але кожна поразка це необхідний досвід і шанс переосмислити і діяти по іншому.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    реванш
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