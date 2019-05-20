12 причин, чому уряд Гройсмана увійде в історію слабким

Володимир Гройсман

Маючи безліч можливостей уряд Гройсмана не зміг провести потрібні реформи

Акцент политической борьбы переносится на уровень парламента и, соответственно, правительства. Мне будет не жалко правительства Гройсмана, не смотря на то, что в нем есть/было несколько действительно достойных людей.

В целом я думаю, что правительство Гройсмана – слабое правительство. Таким оно и останется в памяти. Имея массу возможностей, оно не смогло провести нужные реформы. Находясь у власти довольно долго, имея пусть неустойчивое, пугливое, но большинство в парламенте, ему практически ничего не удалось сделать. Да и само по себе правительство состоит из слабых, неприметных личностей (за редким исключением).

1. Сколько-нибудь заметного экономического роста добиться не удалось, несмотря на очень благоприятную мировую экономическую конъюнктуру. Как следствие, не удалось уменьшить зависимость от внешних заимствований. Открытие границ серьезно усилило отток трудовой силы из страны.

2. Повысить благосостояние украинцев не удалось. Более того, из-за серьезного роста цены на газ, многие отмечают снижение уровня жизни.

3. Реформа правоохранительных органов не удалась. По-прежнему отмечается слабость и низкая квалификация полиции, высок уровень преступности.

4. В транспортной сфере продолжилась деградация, особенно катастрофическая ситуация сложилась на железнодорожном транспорте. Единственное исключение – активизация внешних авиаперевозок благодаря лоукост-авиакомпаниям и безвизовому режиму с Европой.

5. Дорожная инфраструктура страны продолжила разрушаться ускоренными темпами. Смертность, травматизм и аварийность на украинских дорогах одни из наивысших в Европе.

6. Экологические проблемы не решены ни в какой степени. Продолжилась бесконтрольная вырубка лесов, варварская добыча янтаря, массовый поджег травы по всей стране. Ситуация с утилизацией мусора не улучшилась. Экология в местах расположения промпредприятий не улучшилась.

7. Реформа децентрализации идет крайне медленно и вряд ли будет завершена при этом правительстве. Хотя даже то, что она началась, можно назвать плюсом на фоне полного провала в других сферах.

8. В пенсионном обеспечении никаких изменений не произошло, подавляющее большинство пенсий на уровне ниже прожиточного минимума.

9. В сфере культуры, искусства ничего не произошло. Не появилось никаких новых музеев, арт-объектов. Не снято знаковых фильмов. Провели конкурс Евровидение.

10. В сфере спорта высоких достижений ничего не произошло, наша страна не приняла турниров высокого уровня, не достигла заметных успехов на турнирах. Разве что второе место на шахматной олимпиаде. (Дата финала футбольной ЛЧ была определена ранее.)

11. Не проведены серьезные реформы в здравоохранении. Приняты некоторые решения, которые встречают серьезное сопротивление, видимого эффекта от которых пока нет. В целом здравоохранение по-прежнему в катастрофическом положении, что влияет на уровень смертности и продолжительность жизни, одной из самых низких в Европе

12. В сфере образования (как высшего, так и среднего) каких-либо заметных изменений не видно. По-прежнему принято считать, что мы отстаем от современных практик.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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