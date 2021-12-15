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    Київ має величезну проблему з автомобілістами

    • Ігор Ляшенко

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    Автівок у столиці стає тільки більше - Київ має величезну проблему з автомобілістами
    Автівок у столиці стає тільки більше
    фото з відкритих джерел

    Забитий машинами двір – вже звична картина для киян

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    В Киеве огромная проблема с парковкой машин во дворах. Это то, чем городской власти можно и нужно заняться уже сейчас.

    Это планомерная работа, которая включает в себя:

    • усиленный постоянный контроль (полиции в том числе) за парковкой с соблюдением правил и норм благоустройства;
    • освобождение дворов от неэксплуатируемых автомобилей и индивидуальных гаражей;
    • выделение мест, разрешенных для парковки, разметкой;
    • выделение разметкой мест, где парковка запрещена;
    • установка дорожных знаков, регулирующих движение во дворах;
    • закрепление мест для ночной парковки в индивидуальное пользование жильцами дома на условиях равноправия (включая тех жильцов, которые автомобиля не имеют).

    Вообще-то жители каждого двора должны сами решить, как им парковать там машины. Но практика показывает, что справедливого и грамотного решения добиться сложно. Во дворах царит право сильного и наглого. Поэтому власти должны принять основополагающие правила, что можно, а что нельзя.

    Например, во дворах нельзя:

    • ставить авто возле подъездов, загораживая проход, а также перегораживать пешеходные дорожки;
    • парковать во дворах машины коммерческого назначения (грузовики, бусы, прицепы);
    • парковать авто на длительный срок (где-то более суток, а где-то и более 20 минут), если это не индивидуально выделенное место;
    • физически ограждать или занимать пустое парковочное место (если оно не индивидуальное);
    • стоять с включенным двигателем;
    • сигналить.

    Естественно, проблему парковки не решить, не определив статус дворов и самих многоквартиных домов. Но это отдельная большая работа. Точно так же, как определить, а сколько, собственно, места можно отвести во дворах для парковки без ущерба для детских и спортивных площадок, газонов, беседок...

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    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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    Теги: Київ автомобіль кияни влада парковка
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    Київ має величезну проблему з автомобілістами