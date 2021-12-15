Київ має величезну проблему з автомобілістами
Забитий машинами двір – вже звична картина для киян
Мовою оригіналу
В Киеве огромная проблема с парковкой машин во дворах. Это то, чем городской власти можно и нужно заняться уже сейчас.
Это планомерная работа, которая включает в себя:
- усиленный постоянный контроль (полиции в том числе) за парковкой с соблюдением правил и норм благоустройства;
- освобождение дворов от неэксплуатируемых автомобилей и индивидуальных гаражей;
- выделение мест, разрешенных для парковки, разметкой;
- выделение разметкой мест, где парковка запрещена;
- установка дорожных знаков, регулирующих движение во дворах;
- закрепление мест для ночной парковки в индивидуальное пользование жильцами дома на условиях равноправия (включая тех жильцов, которые автомобиля не имеют).
Вообще-то жители каждого двора должны сами решить, как им парковать там машины. Но практика показывает, что справедливого и грамотного решения добиться сложно. Во дворах царит право сильного и наглого. Поэтому власти должны принять основополагающие правила, что можно, а что нельзя.
Например, во дворах нельзя:
- ставить авто возле подъездов, загораживая проход, а также перегораживать пешеходные дорожки;
- парковать во дворах машины коммерческого назначения (грузовики, бусы, прицепы);
- парковать авто на длительный срок (где-то более суток, а где-то и более 20 минут), если это не индивидуально выделенное место;
- физически ограждать или занимать пустое парковочное место (если оно не индивидуальное);
- стоять с включенным двигателем;
- сигналить.
Естественно, проблему парковки не решить, не определив статус дворов и самих многоквартиных домов. Но это отдельная большая работа. Точно так же, как определить, а сколько, собственно, места можно отвести во дворах для парковки без ущерба для детских и спортивных площадок, газонов, беседок...
Читайте також:
Джерело: блог Ігоря Ляшенка