Київ має величезну проблему з автомобілістами

Забитий машинами двір – вже звична картина для киян

Мовою оригіналу

В Киеве огромная проблема с парковкой машин во дворах. Это то, чем городской власти можно и нужно заняться уже сейчас.

Это планомерная работа, которая включает в себя:

усиленный постоянный контроль (полиции в том числе) за парковкой с соблюдением правил и норм благоустройства;

освобождение дворов от неэксплуатируемых автомобилей и индивидуальных гаражей;

выделение мест, разрешенных для парковки, разметкой;

выделение разметкой мест, где парковка запрещена;

установка дорожных знаков, регулирующих движение во дворах;

закрепление мест для ночной парковки в индивидуальное пользование жильцами дома на условиях равноправия (включая тех жильцов, которые автомобиля не имеют).

Вообще-то жители каждого двора должны сами решить, как им парковать там машины. Но практика показывает, что справедливого и грамотного решения добиться сложно. Во дворах царит право сильного и наглого. Поэтому власти должны принять основополагающие правила, что можно, а что нельзя.

Например, во дворах нельзя:

ставить авто возле подъездов, загораживая проход, а также перегораживать пешеходные дорожки;

парковать во дворах машины коммерческого назначения (грузовики, бусы, прицепы);

парковать авто на длительный срок (где-то более суток, а где-то и более 20 минут), если это не индивидуально выделенное место;

физически ограждать или занимать пустое парковочное место (если оно не индивидуальное);

стоять с включенным двигателем;

сигналить.

Естественно, проблему парковки не решить, не определив статус дворов и самих многоквартиных домов. Но это отдельная большая работа. Точно так же, как определить, а сколько, собственно, места можно отвести во дворах для парковки без ущерба для детских и спортивных площадок, газонов, беседок...

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.